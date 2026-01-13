Próbny egzamin ósmoklasisty matematyka: ODPOWIEDZI + ROZWIAZANIA, arkusze CKE do ściągnięcia PDF, JPG

Egzamin próbny z matematyki 2026 rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 125 minut. Uczniowie będą pracować na arkuszu przygotowanym przez CKE, zawierającym zadania wcześniej niepublikowane. Test przeprowadzany jest w warunkach możliwie zbliżonych do majowego egzaminu ósmoklasisty. Matematyka jest jednym z trzech obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych. Za nami język polski. Próba styczniowa ma charakter diagnostyczny – jej wynik nie wpływa na ukończenie szkoły, ale stanowi ważną informację dla ucznia i nauczycieli.

Zgodnie z informatorami CKE, arkusz próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki składa się z 20–21 zadań, za które łącznie można zdobyć 30 punktów. Około połowę punktów stanowią zadania zamknięte, a pozostałą część – zadania otwarte. Egzamin sprawdza m.in. sprawność rachunkową, umiejętność analizowania danych, rozumowanie matematyczne oraz zastosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych.

Arkusze CKE i odpowiedzi

Arkusze CKE z próbnego egzaminu z matematyki nie są dostępne przed testem. CKE publikuje je dopiero w dniu egzaminu, po jego rozpoczęciu. Wkrótce po zakończeniu pracy uczniów pojawiają się także oficjalne lub robocze propozycje odpowiedzi. W tym artykule zamieścimy arkusz CKE, odpowiedzi oraz szczegółowe rozwiązania zadań, co pozwoli uczniom szybko sprawdzić swoje wyniki i przeanalizować ewentualne błędy.

Zadania otwarte są oceniane etapami – nawet częściowo poprawne rozumowanie może zostać punktowane. Analiza rozwiązań pozwala zrozumieć, jak CKE ocenia tok myślenia, a nie tylko końcowy wynik. To szczególnie ważne przed właściwym egzaminem ósmoklasisty.

Próbny egzamin z matematyki to realna próba generalna przed majem. Daje szansę sprawdzić wiedzę, tempo pracy i odporność na stres – a wnioski z tej próby mogą okazać się kluczowe w dalszych przygotowaniach. Arkusze CKE oraz odpowiedzi i rozwiązania opublikujemy w tym artykule krótko po zakończeniu egzaminu.