Katarzyna Cichopek od lat utrzymuje silną pozycję w polskim show-biznesie, nieustannie ciesząc się sympatią widzów. Znana z telewizji i serialowych ról, w mediach społecznościowych pokazuje zupełnie inne, bardziej prywatne oblicze. Niedawno pokazała w sieci, jak hasa po śniegu z psami. Uroczo?

Zima jej nie zatrzymała. Cichopek wygina się na śniegu, a fani nie mogą oderwać wzroku

Katarzyna Cichopek bawi się na śniegu razem ze swoimi psami, ubrana w dopasowany, czarny kombinezon narciarski. Zamiast pozowanych zdjęć pokazała spontaniczne ujęcia pełne śmiechu, biegania po śniegu i wygłupów z czworonogami. Stylowa, naturalna i pełna energii, fani nie kryją zachwytu nad jej formą i radością, którą emanuje w zimowej scenerii.

Takie chwile to czyste szczęście - napisała wyraźnie zadowolona Katarzyna Cichopek

Nie obyło się też bez zachwytów nad jej figurą. Dopasowany strój podkreślił kształty, co szybko stało się tematem komentarzy. Fani zwracali uwagę na świetną formę Cichopek, jej energię i młodzieńczy wygląd. W sieci zaroiło się od komplementów, a wielu obserwatorów podkreślało, że gwiazda wygląda lepiej niż kiedykolwiek.

Super zabawa, pięknie wygląda Pani z uroczym pieskiem i Helenką. Cudowne kadry - czytamy w sieci. Supeeeeraśne buty i ogólnie stylówka - pisała z kolei inna fanka.

