Dżungla, bikini i słonie. Te gwiazdy witają nowy rok w upale

Gwiazdy uciekły z Polski przed mrozem. Rozjechały się w cztery strony świata

U nas śnieg i temperatury na minusie. A prognozy pogody wróżą, że będzie jeszcze zimniej! A gwiazdy mają jak w raju. Co prawda wokalistki występowały podczas sylwestrowych imprez w całej Polsce, ale już aktorki i modelki mogły śmiały wyruszyć w świat. A tam rzucić w kąt zimowe kurtki i wskoczyć w wygodne bikini.

W daleką wyprawę, bo aż do Chin wybrała się Kasia Cichopek (43 l.). Ukochana Macieja Kurzajewskiego (52 l.) wyjazdem chwaliła się na Instagramie. Małgosia Socha (45 l.) wybrała nieco inny kierunek i obecnie relaksuje się w dżungli na Seszelach.

W podróż udali się również Omenaa Mensah (46 l.) i Rafał Brzoska (49 l.). Filantropi zwiedzają w tym czasie dziką Afrykę. Dziennikarka regularnie tam podróżuje. Złożyła bowiem fundację skupioną na edukacji i tolerancji w Afryce. Tym razem razem z mężem udali się na safari czy do sanktuarium słoni, gdzie karmili małe słoniątka.

Zobacz również: Natasza Urbańska uciekła przed zimnem. Zrzuciła ciuszki i odsłoniła wysportowane ciało

Gwiazdy korzystają z pięknej pogody i wylegują się w bikini

Z kolei Cezary Pazura (63 l.) i jego żona wygrzewali się na Sri Lance, a następnie przenieśli na Malediwy. Również oni nie zapominają o wstawianiu fotek na Instagram. Edyta Pazura (37 l.) chętnie korzystała z pięknej pogody i spędzała czas na świeżym powietrzu. Często zrzucała ubrania, by w samym bikini oddawać się błogiemu lenistwu.

Również Natasza Urbańska (48 l.) lubi wylegiwać się na plaży. Artystka, która niedawno obchodziła 30-lecie kariery artystycznej, rok 2026 powitała w cieplejszych klimatach. Przy okazji zaprezentowała wysportowaną sylwetkę!

Dorota Szelągowska (45 l.) ma za sobą trudny rok. Nowy postanowiła powitać na Bali. To jej kolejna podróż na tę piękną wyspę, w której zakochała się kilka lat temu!

Na Malediwach spotkać można Agnieszkę Hyży (40 l.), która zostawiła dzieci z dziadkami i razem z mężem relaksują się w pięknych okolicznościach przyrody.

Modelka pokazała w sieci zapierające dech w piersiach widoki na Instagramie publikuje też Karolina Pisarek (28 l.). Piękna modelka nurkuje na Malediwach i niemal nie wyskakuje z bikini. W skąpym stroju jeździ nawet na rowerze!

Zobacz również: Odważna sesja Heleny Englert! Seksowna bielizna, pomięta pościel, futerko i szpilki

Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Kilerze". Kto Kogo grał Cezary Pazura? Kim był Wąski? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Jerzy Hiler grany był przez: Jerzego Stuhra Cezarego Pazurę Jana Englerta Następne pytanie