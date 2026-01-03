Odważna sesja Heleny Englert! Seksowna bielizna, pomięta pościel, futerko i szpilki

Aleksandra Kalita
2026-01-03 14:44

Helena Englert na dobre rozgościła się w polskim show-biznesie. Nic sobie nie robi z zarzutów o nepotyzm i szuka kolejnych środków wyrazu. Młoda aktorka wie, co robić by było o niej głośno. Nie boi bawić się wizerunkiem ani prowokacji. Nowy rok powitała odważną sesją zdjęciową, na której pozuje owinięta w prześcieradło.

Helena Englert ciągle pracuje i narzeka na wypalenia zawodowe

Helena Englert w czerwcu obchodziła swoje 25. urodziny, a doświadczenia zawodowego może jej pozazdrościć wiele starszych koleżanek po fachu. Córka Jana Englerta (82 l.) i Beaty Ścibakówny (57 l.) na ekranie obecna jest od dziecka. Przed kamerą zadebiutowała w wieku zaledwie dwóch lat w filmie "Superprodukcja" Juliusza Machulskiego. Na kolejna rolę musiała poczekać dziesięć lat, ale od tamtej pory nie schodzi już z planów filmowych. 

Dziś Helena Englert uchodzi za jedną z najbardziej zapracowanych aktorek młodego pokolenia. Gra w kilku produkcjach rocznie. Na swoim koncie ma role m.in. w "Pokusie", "Ślebodzie", "Diagnozie", "Wojennych Dziewczynach" czy "Barwach szczęścia". W tym roku dołączyła do obsady "Rodzinki.pl", a niedawno na ekrany trafił film "Seks dla opornych". Występuje również na deskach teatrów.

Kilka miesięcy temu mimo młodego wieku narzekała na... wypalenie zawodowe. Obecnie szuka swojej drogi. Mówi się m.in. o jej potencjalnym udziale w "Tańcu z Gwiazdami".

Helena Englert w odważnej sesji!

Córka Jana Englerta nie ustaje w poszukiwaniach nowych środków artystycznego wyrazu. Na początku grudnia zadebiutowała jako piosenkarka. Pod pseudonimem "Hela" wydała singiel "Pani domu", który narobił zamieszania z niezbyt dobrego powodu. Pisarka Dorota Masłowska oskarżyła ją o kradzież.

Nowy rok postanowiła powitać z przytupem. Na Instagramie zamieściła serię fotografii, na których pozuje w odważnej stylizacji. Młoda aktorka zrzuciła ubranie, a zostawiła na sobie jedynie pończochy, koronkowe rękawiczki i czarne szpilki. Na części zdjęć pozuje zakryta jedynie w kawałek prześcieradła lub futro.

Helena Englert
31 zdjęć
HELENA ENGLERT