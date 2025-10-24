Beata Ścibakówna: Lata mijają, a ona niezmiennie zachwyca

Beata Ścibakówna (57 l.) jest uznaną aktorką, która z sukcesami łączyła karierę telewizyjną z teatralną. Na ekranie można było ją podziwiać m.in. w "Czasie surferów", "Na dobre i na złe", "Ekstradycji", "Diagnozie", "W rytmie serca" czy "Złotopolskich". Na deskach teatru zadebiutowała jeszcze w czasie studiów, szybko zdobywając uznanie krytyków i publiczności za wszechstronność i emocjonalną głębię swoich ról. Od 30 lat związana jest z Teatrem Narodowym.

Aktorka ceniona jest za swój profesjonalizm, elegancję oraz klasę. Prywatnie gwiazda jest żoną znanego reżysera i aktora Jana Englerta (82 l.). Małżonkowie doczekali się córki Heleny (25 l.), która poszła w ślady znanych rodziców. Beata Ścibakówna zachwyca nie tylko talentem aktorskim, ale również urodą. W kwietniu obchodziła 57. urodziny, a formy może jej pozazdrościć wiele młodszych koleżanek po fachu.

Idealną sylwetkę zawdzięcza intensywnym treningom. Aktorka nie kryje, że przykłada dużą wagę do zdrowego stylu życia. Nie tylko regularnie ćwiczy, ale również dba o dietę. Nie ma jednak zamiaru na siłę powstrzymywać starzenia. W najnowszym wywiadzie opowiedziała m.in. o upływającym czasie. Przyznała, że kiedyś miała wiele kompleksów, ale z czasem nauczyła się być dla siebie łagodniejszą.

Czas biegnie nieubłaganie i nie da się go zatrzymać. Można jedynie jak najlepiej go wykorzystać. Staram się to robić. Nie poddaję się słabościom i nie narzekam. Nie przeżywam też zmarszczek. One są, mało tego - będą coraz głębsze. Ale po to jest medycyna estetyczna, po to są siłownie, trenerzy personalni i psychologowie, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Zależy mi na tym, by jak najdłużej być w dobrej formie - stwierdziła w Plejadzie.

Beata Ścibakówna nie boi się aktorskich wyzwań. "Ciało jest narzędziem mojej pracy"

57-letnia aktorka poruszyła również temat swojej kariery. Nie da się zaprzeczyć, że w ostatnich latach znacznie rzadziej pojawiała się na ekranach. Dostawała głównie role epizodyczne w serialach. Jej plany zostały pokrzyżowane przez pandemię. W Plejadzie wyznała, że wygrała kilka castingów, ale projekty zostały wstrzymane. Niektóre zostały zapominanie, w innych zmieniono obsadę. Odrzucenie było bolesne. Beata Ścibakówna nie załamała się i zamiast tego skupiła na innych sprawach - pracy w teatrze, podróżach czy remoncie mieszkania.

Aktorka nie traci przy tym nadziei, że czeka ją rola-wyzwanie.

Przychodzą do mnie epizodyczne propozycje, z których chętnie korzystam. Ale czekam na rolę-wyzwanie. Powoli to już się dzieje. Powoli otwierają się przede mną nowe drzwi - powiedziała.

Żona Jana Englerta nie boi się wyzwań. Dla ciekawej roli jest w stanie zrobić naprawdę wiele, ale musi być to projekt, który naprawdę ją zainteresuje. Stwierdziła, że lubi wyzwania i eksperymenty. Byłaby nawet gotowa rozebrać się przed kamerą.

Oczywiście, jeżeli byłoby to konieczne dla granej postaci, przyjęłabym. To również byłoby dla mnie wyzwanie. Mam już takie doświadczenie na koncie. Dawno temu, u boku wspaniałego Igora Przegrodzkiego i debiutującego Michała Żebrowskiego, zagrałam główną rolę w filmie "Wynajmę pokój" w reżyserii Andrzeja Titkowa. Znalazła się w nim taka delikatna erotyczna scena. Ciało jest przecież narzędziem mojej pracy - podkreśliła Beata Ścibakówna.

