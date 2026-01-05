Natasza Urbańska uciekła przed zimnem. Zrzuciła ciuszki i odsłoniła wysportowane ciało

Natasza Urbańska chwali się zabójczą figurą!

Natasza Urbańska (48 l.) od dawna obecna jest w polskim show-biznesie. Jako nastolatka związała się z teatrem muzycznym Studio Buffo i szybko udowodniła, że ma wszystko, co potrzebne do zrobienia kariery - urodę, talent i charyzmę.

Szczególnie głośno zrobiło się o niej za sprawą związku z Januszem Józefowiczem (66 l.). Początkowo mało kto wierzył, że związek aktorki i reżysera przetrwa. Udowodnili jednak, że żaden kryzys nie jest im straszny i w tym roku będą świętować 18. rocznicę ślubu.

Artystka prężnie działa też w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 190 tysięcy internautów, a Natasza Urbańska dba o regularny kontakt ze swoimi fanami i często rozpieszcza ich prywatnymi fotkami. Nie brakuje zdjęć zza kulis czy sesji zdjęciowych. W najnowszym wpisie pochwaliła się fotkami z wakacji.

Natasza Urbańska uciekła przez zimowym chłodem w ciepłe kraje

Natasza Urbańska uciekła bowiem przed zimowym chłodem w cieplejsze strony. "Sweet escape" - napisała pod zdjęciami w bikini. Piosenkarka zaprezentowała przy tym swoją idealną figurę. 48-latka doskonale czuje się w swoim ciele. Od zawsze dbała o regularną aktywność fizyczną. W młodości trenowała gimnastykę artystyczną.

Patrząc na jej najnowsze zdjęcia trudno uwierzyć, że niedawno obchodziła 30-lecie kariery artystycznej, a za kilka miesięcy skończy 49 lat. Choć nie jest już nastolatką, to sylwetki mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Nic więc dziwnego, że pod jej wakacyjnymi zdjęciami pojawiło się wiele komplementów.

Piękna w pięknym miejscu; Olśniewająca, cieplutko pozdrawiamy; Sexy legs my Dear Madame!

