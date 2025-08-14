Totalna metamorfoza Nataszy Urbańskiej! Józefowicz oszaleje, momentami jest prawie goła!

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najlepiej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Artystka miała zaledwie 13 lat, kiedy po raz pierwszy starała się dostać do zespołu Studio Buffo, którego Józefowicz był dyrektorem artystycznym. Do musicalu "Metro" Urbańska dołączyła ostatecznie mają lat 17, a potem wszystko poszło już szybko. Zakochani wzięli ślub w jego dworku w Jajkowicach i w 2008 r. zostali rodzicami.

Natasza Urbańska zachwyca męża?

Janusz Józefowicz jest choreografem i reżyserem, twórcą kultowego "Metra", które wciąż jest grane od 30 lat. Natasza Urbańska to utalentowana wokalistka, aktorka i tancerka, która była zafascynowana swoim mistrzem od momentu, gdy po raz pierwszy spotkali się na deskach teatru.

I tak już zostało, choć wydaje się, że wektor zachwytu może zostać przekierowany dokładnie w drugą stronę. Bo Natasza Urbańska przeszła totalną metamorfozę i teraz Janusz Józefowicz pewnie padnie u jej stóp na jej widok z zachwytu! Zobacz też: Piekło na pokładzie! Urbańska zemdlała, Józefowicz w furii!

Urbańska zaszalała z ciałem

Na ostatnim wideo, jakie Natasza Urbańska opublikowała na swojej stronie na Instagramie, widzimy ją w totalnie nowym wydaniu, Zamiast kasztanowych włosów na jej głowie lśni bardzo jasny rudy, pomieszany z truskawkowym blondem! Gwiazda uformowała na głowie kok, z którego włosy luźno opadają na jej prawie nagie ramiona. Na sobie Natasza Urbańska ma niebieską - turkusową - sukienkę, a raczej jej ślady. Ten zbiór paseczków nie był w stanie niczego skutecznie zasłonić. Komentarze fanów nie zostawiają wątpliwości - ten obłędnie seksowny look gwiazdy robi wrażenie!

Przepiękna kobieta 💥 Boże jaka słodka 🥹🩷 Sexownie wyglądasz 👏👏🔥🔥🔥🔥🔥 Wow!!!!!’n🔥🔥🔥🔥🔥 Kto czekał aż się co nie co odsłoni 😂

Na reakcję Janusza Józefowicza prawdopodobnie się nie doczekamy. Kiedy tak piękna żona pojawiła się w domu, nie miał czasu na instagramowe posty.

