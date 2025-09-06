Natasza Urbańska rozpala do czerwoności na Instagramie

Natasza Urbańska (48 l.) od dawna obecna jest w polskim show-biznesie. Jako nastolatka związała się z teatrem muzycznym Studio Buffo i szybko udowodniła, że ma wszystko, co potrzebne do zrobienia kariery - urodę, talent i charyzmę. Szczególnie głośno zrobiło się o niej za sprawą związku z Januszem Józefowiczem (66 l.).

Artystyczny duet potrafił narobić sporo szumu w show-biznesie, a Janusz Józefowicz robi naprawdę wiele, by o jego pięknej żonie było głośno. Natasza Urbańska jest stałą uczestniczką branżowych imprez oraz różnych programów telewizyjnych. Do niedawna była jurorką w "The Voice Kids". Piosenkarka i tancerka jest również bardzo aktywna w sieci.

Nataszę na Instagramie obserwuje prawie 190 tyś. osób. Gwiazda lubi rozpieszczać swoich fanów nowymi treściami. W jej internetowym albumie nie brakuje zdjęć zarówno z jej życia zawodowego, jak i prywatnego.

Natasza Urbańska niczym nimfa pozuje na tle skał

Natasza Urbańska chętnie odsłania nieco więcej ciała, szczególnie na zdjęciach z wakacji. I to właśnie te zdjęcia wzbudzają największe emocje wśród obserwujących. W sobotę wrzuciła serię fotek, na których można podziwiać jej wysportowaną sylwetkę. Natasza ubrana jedynie w kuse bikini pozuje na tle skał. Wygląda jak morska bogini!

Patrząc na jej nowe zdjęcia trudno uwierzyć, że niedawno skończyła 48 lat! Choć nie jest już nastolatką, to sylwetki mogłaby jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Trzeba przyznać, że wokalistka wygląda fenomenalnie. Pod postem aż zapłonęło od komplementów.

