Fani się załamią! Ikona odchodzi z "The Voice Senior" TVP. Już nic nie da się zrobić, klamka zapadła!

Małgorzata Ostrowska odchodzi z "The Voice Senior" TVP

Co prawa Małgorzata Ostrowska tylko w jednej edycji zasiadała w fotelu jurorki w programie "The Voice Senior", ale z miejsca zyskała ogromną sympatię i fanów show TVP, i uczestników wokalnej rywalizacji. Niestety w tym wypadku sprawdza się powiedzenie "wszystko, co dobre, szybko się kończy". Plotki o tym, że była wokalistka zespołu Lombard odejdzie z "The Voice Senior" krążyły już od jakiegoś czasu. Teraz potwierdziła jej sama Małgorzata Ostrowska. Zatem klamka zapadła! Na dodatek nic się już nie da zrobić. W rozmowie z portalem Jastrząb Post artystka wyjawiła powód odejścia z programu TVP.

W tym roku nie zasiadam w fotelu jurora. Zobaczymy, może w przyszłym roku, nie mam pojęcia, ale ja w tym roku mam bardzo pracowity sezon

- podkreśliła Małgorzata Ostrowska.

Słowa o tym, że może gwiazda powróci do "The Voice Senior" mogą być pewnym pocieszeniem dla załamanych fanów. Szczególnie że była wokalistka grupy Lombard ceni muzyczne show TVP z udziałem seniorów.

W tych programach jest często agresywna konkurencja, a tutaj jest, może ma to związek z wiekiem, ale tu jest taka prawda i to się dało wyczuć na scenie. Oczywiście, była konkurencja, ale zupełnie inna, jest to fajny program

- oceniła Małgorzata Ostrowska, która w poprzedniej - szóstej - edycji "The Voice Senior" stolik jurorski dzieliła z Andrzejem Piasecznym, Tatianą Okupnik i Robertem Janowskim. Przypomnijmy, że w wokalnej rywalizacji najlepszy okazał się Wojciech Bardowski, pokonując w finale Krzysztofa Warzechę, Bożenę Gloc i Ewę Ihalainen. Co ciekawe, Małgorzata Ostrowska udział w show TVP zaczęła od mocnego wyznania. Już w pierwszym odcinku wyjawiła swój sekret.

Całe życie marzyłam o tym, żeby trajkę zrobić. Tylko muszę trajkę, czyli trójkołowca, zrobić na miarę. Ja nie sięgam, niestety, tych wszystkich pedałów, które akurat w przypadku motocykla są podstawą

- mówiła piosenkarka.

Zanim Ostrowska, Okupnik, Piaseczny i Janowski zostali jurorami w "The Voice Senior", funkcję tę pełniły inne wielkie gwiazdy naszej sceny muzycznej: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak i Tomasz Szczepaniak.

