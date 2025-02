"The voice senior 6". Finał wygrały klasa i wielki głos!

Marek Sierocki po raz pierwszy szczerze o występie Steczkowskiej. "50 plus ma swoje wady i zalety"

Kto wygrał "The voice senior" 6?

Cóż to były za emocje! W finale 6. edycji show "The voice senior" zobaczyliśmy przepiękne występy mocno wzruszonych wokalistów. Andrzej Piaseczny na samym wstępie stwierdził, że tym razem nie będzie żadnych uwag i o "wszystkich będziemy mówić tylko dobrze". Zgodził się z nim Robert Janowski.

Wzruszające listy seniorów

Każdy z finalistów przed występem przeczytał wcześniej przygotowany list do ukochanej osoby. Pojawił się nawet list do Boga! Już w tym momencie można było odczuć ogrom wzruszenia uczestników 6. edycji "The voice senior".

W pierwszym etapie show TVP po wspaniałych wykonaniach przeszli dalej:

Ewa Ihalainen

Krzysztof Warzecha

Wojciech Bardowski

Bożena Gloc.

Jurorzy w finale "The voice senior" 6 byli wyjątkowo zgodni. Andrzej Piaseczny i Robert Janowski szybko ustalili, że tego wieczoru nie padną żadne słowa krytyki i będą mówili tylko dobre słowa. Nie było zresztą trudno, bo wykonania artystów powalały na kolana. Tatiana Okupnik i Małgorzata Ostrowska zwracały szczególną uwagę na emocjonalną stronę występów i charaktery uczestników.

Co zaśpiewali finaliści "The voice senior" 6?

W drugim etapie finału "The voice senior" wokaliści wykonali wielkie, wszystkim znane hity. Cudownie jazzująca Ewa Ihalainen zaśpiewała pierwszy wielki hit Ray'a Charles'a i "Żyj kolorowo" Ewy Bem. Zjawiskowa i eteryczna Bożena Gloc postawiła na Bajm: "Ta sama chwila", "Jezioro szczęścia".

Najbardziej rockowy z całej stawki Krzysztof Warzecha wykonał nieśmiertelny przebój "Mój jest ten kawałek podłogi" grupy Mr Zoob i "Sailing" Rod'a Stewart'a. Elegancki, prawie operowy Wojciech Bardowski zaszczycił nas swoimi wersjami: "Le Temps Des Cathedrales" Bruno Pelletier z musicalu "Notre-Dame de Paris" oraz "Goodbye my love "Demisa Roussosa.

Kto wygrał "The voice senior" 6?

Ostatecznie zwycięzcę "The voice senior" 6 wybrali widzowie. Dzięki sms-om z numerem ulubionego wykonawcy zadecydowali, że tym razem Wojciech Bardowski nie miała sobie równych! Zwyciężcy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Gościem specjalnym była wielka gwiazda polskiej piosenki, Grażyna Łobaszewska. Wokalistka nie tylko zaśpiewała, jak zwykle genialnie, to jeszcze pokazała się w obłędnie kolorowej stylizacji!

Finał programu z udziałem seniorów obejrzeliśmy w sobotę, 15 lutego o godz. 20:00 na antenie TVP2. Dla spóźnialskich całość na platformie vod.tvp.pl.

