Wielka gwiazda w jury "The voice senior"! Od razu zaszokowała

Ta gwiazda "pozamiatała" w "The voice senior"

Kiedy zaczyna się „The Voice Senior”, fani nie mogą się oderwać od telewizorów. Pierwszy odcinek szóstego sezonu show dla śpiewających uczestników, które po ukończeniu 60. roku życia chcą spełnić marzenia zaskoczył nas kilkoma zmianami. I to grubymi!

Nowe gwiazdy w jury

Po pierwsze w jury zasiadły aż same nowe osoby. Tym razem w roli trenerów nie zobaczyliśmy nikogo z poprzedniego sezonu. Marylę Rodowicz, Alicję Węgorzewską, Tomasza Szczepanika i Halinę Frąckowiak zastąpiły inne, także znane nazwiska.

Nowa edycja „The Voice Senior” to nie tylko show pełen muzycznych emocji, ale także program, który inspiruje do realizacji celów – zarówno tych młodszych, jak i tych bardziej dojrzałych osób. Dla uczestników po 60. roku życia to szansa, by wyjść na scenę i pokazać światu swoje talenty. Dla trenerów to moment, by przypomnieć sobie, że nigdy nie jest za późno na realizację nawet najbardziej odważnych pragnień.

Trenerzy "The voice of senior 6"

W nowym składzie trenerów 6. edycji "The voice senior" zasiedli:

Małgorzata Ostrowska,

Tatiana Okupnik,

Robert Janowski,

Andrzej Piaseczny.

Małgorzata Ostrowska już w pierwszym odcinku zaszokowała wszystkich wyznaniem. Nikt nie miał pojęcia, o czym naprawdę marzy gwiazda!

Całe życie marzyłam o tym, żeby trajkę zrobić. Tylko muszę trajkę, czyli trójkołowca, zrobić na miarę. Ja nie sięgam, niestety, tych wszystkich pedałów, które akurat w przypadku motocykla są podstawą – zdradziła Małgorzata Ostrowska, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.

Na jej wyznanie szybko zareagował Robert Janowski, który również zadebiutował w roli trenera "The voice of senior".

Ale Prince miał zrobiony motocykl. Możesz sobie zamówić na wymiar. Wiesz, jak dziewczyny wyglądają na motocyklach? Zjawisko. Ja cię widzę na motocyklu. Po prostu jesteś urodzona do motocykla.

Całej rozmowie przysłuchiwała się Tatiana Okupnik, która również jest wielbicielką jazdy motocyklem i ma na koncie podróż dwukołowcem po Stanach Zjednoczonych.

Wiecie, że w Arizonie można jeździć bez kasków, ponieważ tam jest tak mały ruch, że jak pojechaliśmy z mężem na wycieczkę… Patrzysz w lewo, w prawo, wiatr we włosach, jedziesz 40 na godzinę między tymi czerwonymi skałami – to jest bajka!

Zjawiskowi uczestnicy!

W programie oczywiście nie zabrakło przepięknych występów uczestników! Robert Janowski nie mógł się pozbierać z żalu, że nie zdążył z odwróceniem się do jednej z nich. Było piękne, wzruszająco i wesoło!

Kto przegapił 1. odcinek 6. edycji "The voice senior" może nadrobić online na platformie vod.tvp.pl.

