"O historiach ludzkich przede wszystkim". Tatiana Okupnik zdradza kulisy "The Voice Senior". Szósta edycja już od 4 stycznia w TVP2!

The Voice Senior to program, który od początku swojej emisji zdobył ogromną popularność. Formuła show, skupiająca się na osobach powyżej 60. roku życia, przyciąga uwagę nie tylko dzięki niezwykłym głosom uczestników, ale także ich inspirującym historiom. Seniorzy pokazują, że nigdy nie jest za późno, by realizować swoje pasje i stawiać na marzenia. W nadchodzącej edycji widzowie mogą spodziewać się zarówno poruszających występów, jak i niesamowitej energii na scenie. Jak zawsze, nie zabraknie także wzruszeń, humoru oraz momentów pełnych szczerej radości.

Seniorzy z całej Polski staną do walki o uznanie jurorów i widzów, udowadniając, że talent i marzenia nie przemijają z wiekiem. Wśród nich znajdą się pełni pasji entuzjaści życia, których widzowie będą mogli oglądać w każdą sobotę od 4 stycznia o godzinie 20:00 na antenie TVP2. Dla wielu z nich będzie to pierwszy raz, kiedy na profesjonalnej scenie przed milionową publicznością pokażą swoją osobowość. Nie zabraknie również tych, dla których występy publiczne od zawsze były i nadal są prawdziwym paliwem do życia.

Znani jurorzy i nowe talenty. Tatiana Okupnik zdradza, jak się czuje w roli trenerki

W najnowszej odsłonie „The Voice Senior” muzycznym poczynaniom uczestników będzie przysłuchiwać się kwartet trenerski. Widzowie będą mieli okazję poznać z nowej perspektywy debiutujących w tej roli Małgorzatę Ostrowską, Tatianę Okupnik i Roberta Janowskiego. W obrotowym fotelu ponownie zasiądzie Andrzej Piaseczny, dobrze znany fanom z pierwszej i drugiej edycji talent show.

Od stycznia zapraszam do oglądania tego programu. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy przejdą i będą brali udział w kolejnych etapach Voice'a Seniora, po prostu ujmą was swoim śpiewaniem, ale też swoimi historiami, bo to jest bardzo fajny program, o historiach ludzkich przede wszystkim

- zapraszała w rozmowie z Super Expressem podczas Sylwestra z Dwójką Tatiana Okupnik. Zdradziła nam również, jak czuje się w roli jurorki:

Nawet trenerki bardziej, bo tutaj nie jurorujemy, ale wspomagamy. Tak, niby jesteśmy trenerami, chociaż to jest takie też dziwne określenie. Staramy się jakoś pokierować tymi uczestnikami, ale niektórzy z nich naprawdę, naprawdę są tak zdolni i taka jest to wielka szkoda, że swoje marzenia musieli odłożyć z różnych względów.

Program to nie tylko rywalizacja, ale również wielka lekcja pokory i pasji. Jurorzy wielokrotnie przyznawali, że praca z uczestnikami The Voice Senior jest dla nich inspirującym doświadczeniem, pełnym pozytywnych emocji i nowych wyzwań.

Tatiana Okupnik zdradza plany na styczeń. Planuje niezwykły duet