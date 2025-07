Rewolucja w "The Voice of Poland". TVP szykuje wielkie zmiany i wprowadza nowe zasady w 16. edycji programu

Comeback Stage w "The Voice of Poland". Szansa dla odrzuconych uczestników

Jak podaje Plejada, w nadchodzącym sezonie "The Voice of Poland" wprowadzony zostanie nowy etap rywalizacji o nazwie Comeback Stage. To rozwiązanie ma umożliwić powrót do programu uczestnikom, którzy odpadli podczas przesłuchań w ciemno. Piąty trener będzie odpowiadał właśnie za ten segment show. Spośród 10 osób, które nie dostały się do dalszego etapu, utworzone zostaną muzyczne duety. Zwycięzcy zmierzą się ze sobą w kolejnych odsłonach Comeback Stage, a ostatecznie do głównej rywalizacji powróci tylko dwoje uczestników.

Co ważne, w drugim etapie dołączą do nich także osoby wyeliminowane podczas bitew. Piąty trener wybierze finalistów, którzy staną do walki o zwycięstwo w wielkim finale. Dzięki tym zmianom w ostatnim odcinku na żywo o tytuł Najlepszego Głosu Polski powalczy nie czterech, jak dotychczas, a aż pięciu uczestników.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Roksana Węgiel zostanie nową jurorką w "The Voice"?! Jest komentarz gwiazdy

Zmiany w składzie trenerów. Kto dołączy do jury w 16. sezonie?

Nowe zasady to nie jedyne zmiany. Po zakończeniu 15. edycji z programem pożegnała się Lanberry, która postanowiła skupić się na swojej muzycznej karierze. W poprzednim sezonie w fotelach jurorskich zasiadali również Michał Szpak, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron.

Na razie TVP nie zdradziło, kto pojawi się w nowym składzie trenerskim. Party.pl ustaliło nieoficjalnie, że miejsce Lanberry w "The Voice of Poland" zajmie Margaret. Póki co bardzo tajemniczo wygląda kwestia piątego trenera — jego tożsamość poznamy prawdopodobnie pod koniec lipca.

Kiedy premiera "The Voice of Poland" 2025?

Premiera 16. edycji "The Voice of Poland" została zaplanowana na wrzesień 2025 roku. Finał ma się odbyć pod koniec listopada. Jak zapowiadają producenci, nowy sezon ma być odpowiedzią na oczekiwania widzów i próbą odświeżenia formatu, który od lat cieszy się dużą popularnością.

Lanberry o Eurowizji i Roxie w "The Voice". "BYŁABY WSPANIAŁĄ MENTORKĄ" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.