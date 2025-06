Dawna gwiazda wraca do "The Voice of Poland"! Wiadomo, kto zastąpi Lanberry w 16. edycji programu

Wielka zmiana w "The Voice of Poland"! Choć oficjalne ogłoszenie jeszcze przed nami, już wiadomo, kto zasiądzie w czerwonym fotelu zamiast Lanberry. Jak udało się ustalić Party.pl, do programu wraca dobrze znana i lubiana wokalistka. Jej powrót z pewnością zaskoczy fanów show.