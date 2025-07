Wielkie zmiany w "The Voice Kids". Kto pożegnał się z programem?

"The Voice of Poland" to jeden z ulubionych talent show Polaków. Program TVP2 możemy oglądać od 2011 roku. Na fali popularności show w 2018 roku na antenę trafił format skierowany dla dzieci - "The Voice Kids". Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że produkcja programów szykuje się do wymiany jurorów. W ostatnich tygodniach wiele znanych nazwisk pożegnało się z rolą trenerów.

Na początku maja okazało się, że w nowym sezonie "The Voice Kids" nie zobaczymy Nataszy Urbańskiej (47 l.). Piosenkarka zamieściła na Instagramie post, w którym pożegnała się z widzami i podziękowała za wspólne chwile w programie. Natasza w fotelu jurora zasiadała przed dwie edycje. W siódmej odsłonie programu doprowadziła do zwycięstwa Michell Siwak, a w zakończonym wiosną sezonie jej podopieczna, Marianna Kłos, zajęła drugie miejsce.

Jeszcze do niedawna widzowie byli przekonani, że to jedyne zmiany w tej wersji programu. Dla wielu zarówno Cleo (42 l.), jak i Tomson (42 l.) i Baron (41 l.) są stałą częścią show. W środowy poranek okazało się jednak, że muzycy z Afromental po 7 latach odchodzą z "The Voice Kids"! Uwielbianych jurorów zastąpi... Tribbs (29 l.)!

Zobacz również: Kolejne zmiany w "The Voice Senior"! Wiemy, kto został nowym prowadzącym

"The Voice Kids": Kto zastąpi Nataszę Urbańską? Nowe nazwisko w grze!

Na razie nie wiadomo, kto zasiądzie w fotelu zwolnionym przez Nataszę Urbańską. Zarówno producenci, jak i fani programu mają swoje typy. Nie jest tajemnicą, że twórcy "The Voice Kids" chcą ściągnąć do programu Roksanę Węgiel (20 l.), która w 2018 roku wygrała pierwszą edycję programu. Podobno idealną kandydatką producentów jest Sanah (27 l.).

Spore szanse na to, by zasiąść w obrotowym fotelu ma również Blanka (26 l.). Tak uważają m.in. dziennikarzy portalu Eska.pl, którzy niedawno poprawnie wytypowali Tribbsa jako kolejnego jurora! Po uwagę ma być brana też Majka Jeżowska (65 l.).

Pojawiły się doniesienia, według których producenci "The Voice Kids" chcą ściągnąć do programu gwiazdę Tik Toka, Hannę Puchalską działającą pod pseudonimem Hi, Hania. 25-letnia influencerka i piosenkarka zgromadziła w sieci spore grono fanów. Na Instagramie obserwuje ją 1,3 mln osób, a na Tik Toku ponad 2,2 miliona!

Hi Hania to jedna z największych gwiazd Internetu, niezwykle popularna wśród najmłodszych, nic więc dziwnego, że producentom zależy, żeby ściągnąć ją do programu The Voice Kids. Rozmowy trwają, wszyscy mają nadzieję, że uda się dopiąć wszelkie szczegóły już wkrótce - zdradziła w rozmowie z portalem Party.pl osoba związana z "The Voice Kids".

Zobacz również: Roksana Węgiel zostanie nową jurorką w "The Voice"?! Jest komentarz gwiazdy

The Voice: My podajemy artystę z programu, a Ty zgadujesz która to jego piosenka! Pytanie 1 z 10 Która piosenka należy do Rafała Brzozowskiego? Barcelona Tak blisko Tyle mogłem Ci dać Następne pytanie