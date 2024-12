Muzyczny wizjoner z Polski, który rozkręca światowe imprezy. Kim jest Tribbs?

"Dużo z was zostało oszukanych

Kim jest Mikołaj "Tribbs" Trybulec?

Tribbs, czyli Mikołaj Maciej Trybulec to polski producent muzyczny młodego pokolenia. Artysta jest również dj-em, kompozytorem i autorem tekstów, aranżerem i multiinstrumentalistą. Regularnie pojawia się na wielkich scenach, a w ubiegłym roku zdobył nominację do Fryderyka za swoją wersję przeboju Krzysztofa Krawczyka "Zatańczysz ze mną jeszcze raz", którą nagrał z Kubańczykiem. Piosenka zdobyła ogromną popularność i rozgrzała parkiety klubowe w całej Polsce. Tribbs udowodnił, że potrafi z szacunkiem podchodzić do klasyki, jednocześnie nadając jej nowoczesny charakter.

Dzięki remixom kultowych polskich utworów, które zyskały nowe życie w jego interpretacji w karierze muzyka nastąpił prawdziwy przełom. Wcześniej był zanany i ceniony w środowisku muzycznym, teraz kocha go niemal cala Polska. Jednym z największych sukcesów artysty jest nowa wersja utworu z repertuaru Maanamu, którą stworzył we współpracy z Robertem Wiewiórem. "Krakowski spleen" Triibsa jest naprawdę wyjątkowy. Z kolei jego kolaboracja z Lanberry zaowocowała hitem ostatnich miesięcy, czyli piosenką "Dobrze, że jesteś".

Bogate portfolio Tribbsa

Chłopak ma też portfolio, którego może pozazdrościć mu niejeden bardziej doświadczony kolega. "Watergun" Remo Forrera to początek listy hitów, do których przyłożył soją rękę młody producent. Tribbs jest również współtwórcą kilku innych eurowizyjnych przebojów. Najlepiej nam znany jest utwór "River" naszego reprezentanta z 2022 roku Krystiana Ochmana. W jego portfolio znajdziemy również "Solo" Blanki, piosenkę "Amen" Austriaka Vincenta Bueno z Eurowizji w 2021 roku, "Universo" Hiszpana Blasa Canto z 2020 roku i "Friend of a Friend" Czecha Lake Malawi. Jako producent współpracował też z Alanem Walkerem, Meghan Trainor, Ellą Henderson czy Rudimental. Teraz będzie jedna z gwiazd "Sylwestra z Dwójką".

Tribbs to uznany DJ

Obok pracy w studio Tribbs odnosi sukcesy jako DJ, występując na najważniejszych scenach klubowych i festiwalowych w Polsce i za granicą. Jego sety to dynamiczna mieszanka największych hitów i autorskich kompozycji, które potrafią rozgrzać publiczność do czerwoności. Jako DJ cieszy się renomą artysty, który doskonale wyczuwa potrzeby swoich słuchaczy i potrafi stworzyć niezapomniany klimat. W 2022 i 2023 roku został uznany najlepszym polskim didżejem wg. Polish DJs Chart.

Tribbs - wiek, wzrost, ślub, czyli kilka słów o życiu prywatnym

Mikołaj Trybulec urodził się 25 stycznia 1996 roku w Warszawie. Obecnie ma 28 lat i 194 cm wzrostu. W lipcu 2024 roku Tribbs poślubił swoją wieloletnią partnerkę, Żanetę Płudowską, która w 2012 roku zdobyła tytuł I Vicemiss Polonia. Uroczystość odbyła się w Chorwacji.

Tribbs wziął ślub. Tak mówił o swojej żonie kilka miesięcy temu w rozmowie z Eską!