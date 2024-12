Gwiazdor Polsatu dotąd stronił od masowych imprez. TVP ściągnęła go na "Sylwestra z Dwójką"

"Sylwester z Dwójką" to impreza, która co roku przyciąga przed telewizory miliony widzów oraz tłumy na żywo. Tegoroczna edycja obędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pod hasłem „Magiczna Noc” TVP przygotowała muzyczną ucztę, która ma łączyć pokolenia i style muzyczne, zapewniając niezapomniane zakończenie roku. Liczba gwiazd, które wystąpią na imprezie, już może przyprawić o zawrót głowy, a to jeszcze nie koniec.

Miuosh na "Sylwestrze z Dwójką"

Okazuje się, ze TVP szykuje kilka niespodzianek. Jak udało się ustalić "Super Expressowi" jedną z nich ma być Miuosh. Muzyk dotąd uznawany za dość niszowego, mimow dużego grona wiernych fanów, choćby dlatego, że nie zwykł pojawiać się na tego typu imprezach masowych. Teraz jednak zagra dla ogromnej liczby Polaków. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że muzyk niedawno podjął współpracę z Polsatem, zasiadając w fotelu jurora w nowej edycji "Must be the Busic". Mimo to pojawi się na scenie koncertu organizowanego przez Telewizję Polską, a in ew słonecznej stacji.

Kim jest Miuosh?

Miuosh, a właściwie Miłosz Paweł Borycki, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sceny muzycznej, który zyskał uznanie jako raper, producent muzyczny, a także twórca projektów przekraczających granice gatunków muzycznych. Miuosh zaczynał swoją muzyczną przygodę na początku lat 2000. jako członek składu hip-hopowego Projektor.

Po rozpadzie zespołu zdecydował się na karierę solową, co okazało się punktem zwrotnym w jego życiu artystycznym. Pierwszy solowy album Miuosha, "Projekcje", ukazał się w 2007 roku, jednak prawdziwą popularność przyniósł mu krążek "Pogrzeb" (2009), na którym zaprezentował surowe, emocjonalne teksty osadzone w klimatycznych, minimalistycznych bitach. Kolejne płyty, takie jak "Pora umierać" (2011) i "Prosto przed siebie" (2012), ugruntowały jego pozycję w polskim rapie.

Rozwój artystyczny Miuosha. Współpracował z Nosowską, Smolikiem i Zespołem "Śląsk"

Jednym z najważniejszych momentów w karierze Miuosha była współpraca z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Projekt "Miuosh x NOSPR", zrealizowany po raz pierwszy w 2015 roku, był nowatorskim połączeniem rapu i muzyki symfonicznej. Wydarzenie to okazało się wielkim sukcesem, co doprowadziło do kolejnych koncertów i albumów nagrywanych z orkiestrą. Ten projekt umocnił jego pozycję jako artysty, który łamie schematy i nie boi się eksperymentować. W swojej karierze Miuosh współpracował z wieloma cenionymi artystami, zarówno ze świata rapu, jak i innych gatunków muzycznych. Na jego albumach pojawiali się m.in. Katarzyna Nosowska, Smolik, Piotr Rogucki czy Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

Miuosh to również kompozytor i producent

Oprócz działalności muzycznej, Miuosh jest aktywny również w innych dziedzinach sztuki. Tworzy muzykę filmową i teatralną, a jego kompozycje można usłyszeć w produkcjach takich jak "1944" czy "Czarna Polana". Prowadzi także własne studio nagraniowe i wytwórnię muzyczną, wspierając młodych twórców.