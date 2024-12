Tak gwiazdy promują "Sylwestra z Dwójką". Demoniczna Lanberry, najeżona Ostrowska i Stachursky z długimi włosami

"Sylwester z Dwójką" to już tradycja, która co roku przyciąga przed telewizory miliony widzów oraz tłumy na żywo. Tegoroczna edycja obędzie się w wyjątkowej scenerii – na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pod hasłem „Magiczna Noc” TVP przygotowała muzyczną ucztę, która połączy pokolenia i style muzyczne, zapewniając niezapomniane zakończenie roku.

Darmowy wstęp – Sylwester z Dwójką dla każdego!

Jednym z największych atutów tegorocznego "Sylwestra z Dwójką" jest darmowy wstęp na stadion. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić tę wyjątkową noc w rytmie największych hitów. Stadion Śląski w Chorzowie to jedno z najbardziej spektakularnych miejsc w Polsce, co gwarantuje świetną atmosferę. Dla tych, którzy zdecydują się na spędzenie sylwestra w domowym zaciszu, TVP przygotowała transmisję na żywo. Dzięki temu każdy będzie mógł poczuć atmosferę tej niezwykłej nocy i wspólnie z bliskimi śpiewać największe hity.

Kto wystąpi na imprezie sylwestrowej w Chorzowie?

"Sylwester z Dwójką" 2024 to lista artystów, która robi ogromne wrażenie. Organizatorzy postawili na różnorodność – od legend polskiej sceny muzycznej, przez gwiazdy pop, aż po międzynarodowe hity. Kto wystąpi?

Michał Szpak – nie zabraknie jego mocnego głosu i efektownych stylizacji.

– nie zabraknie jego mocnego głosu i efektownych stylizacji. Andrzej Piaseczny – zawsze rozgrzewa publiczność swoimi ponadczasowymi przebojami.

– zawsze rozgrzewa publiczność swoimi ponadczasowymi przebojami. Tatiana Okupnik i Natasza Urbańska – gwarancja wokalnego show na najwyższym poziomie.

– gwarancja wokalnego show na najwyższym poziomie. Afromental i Feel – dla fanów energicznych brzmień.

– dla fanów energicznych brzmień. Majka Jeżowska, Małgorzata Ostrowska, Wilki, Piersi i Papa D – polski rock i muzyka lat 80. i 90. w najlepszym wydaniu.

– polski rock i muzyka lat 80. i 90. w najlepszym wydaniu. Staszek Karpiel-Bułecka i Kamil Bednarek – dla miłośników klimatycznych dźwięków z gór i reggae.

To nie koniec niespodzianek! Na scenie pojawią się również młode gwiazdy, takie jak Kuba Szmajkowski, Carla Fernandes, Tribbs, Wersow czy Sonia Maselik, które wnoszą świeżość na polską scenę. Prawdziwą gratką będzie występ włoskiej grupy The Kolors, znanej z megahitu "Italodisco", oraz szwajcarskiej legendy muzyki dance – DJ BoBo.

Kulisy powstawania spotu reklamowego Sylwestra z Dwójką. Tak prezentują się gwiazdy

Jak co roku, artyści przygotowują wyjątkowe stylizacje na tę jedyna noc w roku. Ale zanim doczekamy się sylwestra, możemy zajrzeć, jak zaprezentowali się reklamowym spocie imprezy. Uwagę z pewnością przyciąga mroczna stylizacja Lanberry i mocno minimalistyczna garderoba Blanki. Tatiana Okupnik zachwyca złotem w eleganckim wydaniu, zaś Małgorzata Ostrowska wybrała również złoto, ale z pazurem i nastroszona fryzurą. Sarsa postawiła na mroczne klimaty, ale w przeciwieństwie do jurorki "The Voice of Poland" wybrała tonację zimną, wręcz lodowatą i dwukolorową fryzurę z grzywką. Majka Jeżowska wybrała sylwestrową klasykę - czerń i cekiny. Stylizacje męskiej części występujących w spocie artystów nie wyróżniały się specjalnie, ale uwagę zwracał na siebie Jacek Stachurski, który zapuścił włosy i wiąże je w kucyka.