Zdradzamy zagraniczne gwiazdy sylwestra TVP! Dj BoBo i autorzy hitu "Italo Disco"

Zagraniczne gwiazdy "Sylwestra z dwójką"

Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od nowego roku, który hucznie przywita Telewizja Polska swoim długo wyczekiwanym "Sylwestrem z Dwójką". Tym razem nie do Zakopanego, a do Chorzowa zjadą największe gwiazdy muzyki nie tylko z Polski, ale i z zagranicy! Jak dowiedział się "Super Express", do zabawy porwie nas sam DJ BoBo (56 l.)! Wystąpią też twórcy wielkiego hitu "Italo Disco" czyli włoski zespół The Kolors, który szturmem podbija kolejne światowe rynki.

Cóż to będzie za impreza! DJ BoBo to prawdziwa ikona lat 90. i popularnego w tamtych czasach nurtu muzyki eurodance. Pochodzący ze Szwajcarii artysta wylansował tak wielkie hity jak "Everybody", "Love is all around" czy "Chihuahua".

Gwiazdy sylwestra w TVP

Oprócz Dj BoBo na chorzowskiej scenie zobaczymy zespół, który podbił świat swoim przebojem "Italo Disco", do którego aż trudno nie tańczyć. Mowa o włoskiej kapeli The Kolors, która chętnie wraca do naszego kraju. Nie ma chyba osoby, która nie znała by z radia ich największego hitu.

Jak informował już "Super Express", sylwestrową noc w TVP2 uświetnią swoimi występami także takie gwiazdy jak Michał Szpak (34 l.), Tatiana Okupnik (46 l.), Natasza Urbańska (47 l.), Andrzej Piaseczny (53 l.) oraz zespoły Afromental czy Feel. Jedną z największych gwiazd na scenie będzie też "podkradziona" z Polsatu ikona polskiej muzyki - Majka Jeżowska (64 l.). Jak słyszymy w TVP - to jeszcze nie wszystko, bo stacja szykuje dla fanów kolejne niespodzianki, między innymi artystów młodego pokolenia i twórców internetowych, których mamy zobaczyć na scenie.

Zobacz również: Szok! Majka Jeżowska podkradziona z Polsatu! W tle wieki kontrakt

"Sylwester z Dwójką" rozpocznie się 31 grudnia, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, punktualnie o godz. 20.00. Już nie możemy się doczekać!

Galerię ujawnionych przez "Super Express" gwiazd "Sylwestra z Dwójką" znajdziecie pod tekstem:

Natasza Urbańska o Michell Siwak, która wygrała "The Voice Kids": To jest nowa Edyta Górniak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.