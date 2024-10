Sensacja! Wyrolowali Polsat. Sylwester TVP przejmie słynną lokalizację na Śląsku. Wielka zmiana

Tegoroczny koncert sylwestrowy, organizowany przez Telewizję Polską, nie odbędzie się w Zakopanem, a na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tym samym Sylwester TVP zagarnia kultowe miejsce, z którego do tej pory korzystała telewizja Polsat. To wielka zmiana, spowodowana wygraniem przetargu przez TVP. Za organizację imprezy i jej transmisję, jak podaje "Press", Telewizja Polska zaproponowała 3,69 mln zł. "To znacznie mniej niż spółka Music Company, która odpowiada za sylwestrowe koncerty Polsatu (6,46 mln zł)", pisze Press. W ostatnich latach to Polsat organizował imprezy sylwestrowe w Chorzowie: czy to w Parku Śląskim, czy na Stadionie Śląskim. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Nielsen Media, w 2023 roku Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu w Parku Śląskim przyciągnęła przed telewizory ok. 2,9 mln widzów (łączny wynik Polsatu, Polsat 2 i Polsat News) - to praktycznie tyle samo, co ówczesny koncert TVP (łączny wynik TVP2 i TVP Polonia).

Sylwester TVP na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kto wystąpi? Jakie gwiazdy zaśpiewają?

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, zdążył już potwierdzić, że region będzie gospodarzem Sylwestra TVP. A kto wystąpi w tegorocznej odsłonie koncertu? Nazwiska nie są jeszcze znany. Do tej pory mówiło się standardowo o Maryli Rodowicz, Edycie Górniak, Cleo czy Justynie Steczkowskiej. Oczywiście brane są pod uwagę także gwiazdy młodego pokolenia: Roxie Węgiel, Viki Gabor, Blanka, Daria czy Oskar Cyms. Być może nie zabraknie rytmów disco-polo, których entuzjastów w Polsce mamy sporo: Sławomir i Kajra, Zenon Martyniuk, grupa Weekend czy Piękni i Młodzi. Może pojawi się też Doda, Kayah czy Golec uOrkiestra. Tak naprawdę to loteria, a nazwiska pozostają jeszcze w sferze domysłów i plotek. Gdy tylko dowiemy się, kto na pewno wystąpi na Sylwestrze TVP 2024/2025, damy znać. Będziemy trzymać w "Super Expressie" rękę na pulsie.