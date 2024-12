To największy taki projekt na świecie

Od kilku dni na Stadionie Śląskim w Chorzowie trwa budowa sceny. To najważniejsze przygotowania do Sylwestra z Dwójką, które z Zakopanego przeniesiono na Śląsk.

Na płycie stadionu rozstawiono już nie jedną, a dwie sceny muzyczne. Mają one aż 119 metrów szerokości i 19 metrów wysokości 19 metrów. Konstrukcja przypomina dwa łuki.

Co ciekawe do tej pory na Stadionie Śląskim odbyły się zaledwie dwa koncerty, podczas których były dwie sceny. Mowa tu o występie The Rolling Stones i Rammsteina. Z małą różnicą, sceny nie miały takich wymiarów, jak te przygotowane pod nadchodzącego Sylwestra z Dwójką.

- Konstrukcja sceny jest już właściwie postawiona. W tym momencie zaczynamy montować nagłośnienie oraz oświetlenie. Nawet troszeczkę wyprzedzamy harmonogram, który sobie narzuciliśmy, jeśli chodzi o przygotowania – wyjaśnia Adam Strzyżewski, dyrektor Stadionu Śląskiego.

Do budowy sceny przypominającej dwa łuki wykorzystywanych zostanie 65 kilometrów kabli oraz 2,5 tysiąca modułów LED. Scenę ozdabia już błyszcząca kula.

"Sylwester z Dwójką": Kto pojawi się na Stadionie Śląskim?

Na scenie Stadionu Śląskiego wystąpi tłum gwiazd. Organizatorzy Sylwestra z Dwójką po raz kolejny postawili na różnorodność artystów i przebojów. Kto wystąpi 31 grudnia w Chorzowie podczas Sylwestra z Dwójką? Pewniakiem w Chorzowie jest zespół Feel z wokalistą Piotrem Kupichą.

