Horror w parku rozrywki! Wypadek karuzeli uwieczniony na filmie

Makabra w lunaparku! Karuzela pękła na pół, wielu rannych. Wstrząsające nagranie pokazało moment wypadku

Po zobaczeniu tego nagrania niejeden już nigdy nie wsiądzie na żadną karuzelę! Do mrożących krew w żyłach zdarzeń doszło przedwczoraj, 30 lipca w Arabii Saudyjskiej. Jak relacjonuje CNN, wieczorem w parku rozrywki Green Mountain Resort w Taif bawił się tłum ludzi. Niektórzy odważyli się wsiąść na wielką karuzelę zwaną „360 Big Pendulum”. Gdy machina ruszyła, jej ogromne ramię zaczęło obracać się o 360 stopni, jak sama jej nazwa wskazuje. Ludzie przypięci do foteli raz byli w górze, raz w dole, wisieli do góry nogami, by po chwili karuzela obróciła się na jeszcze inny sposób. Na filmie, który trafił do mediów społecznościowych, słychać piski i okrzyki radości. Ale w pewnym momencie coś poszło zdecydowanie źle. Na nagraniu widać, jak wielkie ramię karuzeli pęka na pół niczym zapałka, a okrągły element z siedzeniami dla kilkudziesięciu osób spada i uderza w filar urządzenia.

Książę Saud bin Nahar bin Saud bin Abdulaziz nakazał natychmiastowe zamknięcie parku rozrywki i wszczęcie śledztwa

Skutki wypadku są poważne. Ranne zostały 23 osoby, trzy walczą o życie. Służby ratunkowe natychmiast pojawiły się na miejscu, udzielając pomocy poszkodowanym i transportując ich do szpitali. „Arab News” donosi, że gubernator regionu, książę Saud bin Nahar bin Saud bin Abdulaziz, nakazał natychmiastowe zamknięcie parku rozrywki i wszczęcie dochodzenia w sprawie przyczyn wypadku. Władze Arabii Saudyjskiej zapowiedziały dokładne zbadanie powodów awarii i wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za dopuszczenie niesprawnego urządzenia do użytku. Do czasu wyjaśnienia sprawy wszystkie parki rozrywki w regionie mają przejść szczegółowe kontrole techniczne.

Shocking footage from an amusement park in Taif, eastern Saudi Arabia, shows a ride called "360" collapsing while full of people. Dozens were injured, some seriously. pic.twitter.com/aiweHPczjs— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) July 31, 2025

