Dramatyczny wypadek w wesołym miasteczku nad morzem! Karuzela może nawet zabić

Wypadek na karuzeli we Władysławowie! 45-latek w szpitalu. Dwa dni temu w innym miejscu doszło do wypadku śmiertelnego

Władysławowo to jeden z najbardziej popularnych polskich kurortów nad Morzem Bałtyckim. Bliskość zarówno Trójmiasta, jak i Helu sprawia, że co roku ciągną tam wielkie tłumy turystów. Jedną z atrakcji Władysławowa jest wesołe miasteczko. Niestety, ostatnio doszło tam do dramatycznego wypadku. Wydarzył się on w ostatni wtorek, 20 sierpnia około godziny 13:30. Z atrakcji na terenie wesołego miasteczka korzystał 45-letni mężczyzna. Zdecydował się na przejażdżkę na karuzeli. Jednak w pewnym momencie karuzelę trzeba było zatrzymać! Okazało się, że doszło do wypadku w wesołym miasteczku, w wyniku którego odwiedzający nadmorską atrakcję mężczyzna doznał obrażeń nóg.

"Korzystający z atrakcji parku mężczyzna, siedząc na krzesełku jednej z karuzeli, doznał uszkodzenia kończyn dolnych"

"45-latek doznał uszkodzenia dolnych kończyn podczas korzystania z jednej z atrakcji wesołego miasteczka. Puccy policjanci apelują do wczasowiczów o uważne i rozsądne korzystanie z wakacyjnej rozrywki" - piszą policjanci z Pomorza na swojej stronie internetowej. Co dokładnie się stało? Tego jeszcze nie wiadomo. "Mundurowi wstępnie ustalili, że korzystający z atrakcji parku mężczyzna, siedząc na krzesełku jednej z karuzeli, doznał uszkodzenia kończyn dolnych. 45-latek z obrażeniami nóg został przetransportowany do szpitala". Na miejsce zdarzenia został skierowany zespół kryminalistyczny. Teraz funkcjonariusze ustalają, dlaczego doszło do wypadku, w szczególności czy można mówić o nieumyślnym narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi kara pozbawienia wolności do 1 roku.

Dwa dni temu miał miejsce śmiertelny wypadek w Grecji. 19-latek spadł z karuzeli, bo poluzowało się krzesełko

Na karuzeli we Władysławowie nad polskim morzem tym razem skończyło się pobytem w szpitalu, ale zaledwie dwa dni temu w Grecji miał miejsce wypadek śmiertelny, w którym również padł ofiarą turysta podczas wakacji nad morzem. Do zdarzenia doszło w tym tygodniu w miejscowości Pefkochori, jak podaje serwis Proto Thema. W wesołym miasteczku w Grecji bawił się 19-latek. W pewnym momencie podczas zwiększania prędkości przez operatura karuzeli poluzowało się siedzisko, na którym był młody mężczyzna. Niestety, 19 latek spadł z karuzeli. Trafił do szpitala w stanie krytycznym, jego życia nie udało się uratować.

Co robić, by bawić się bezpiecznie w wesołym miasteczku? Oto, co radzi policja

Co robić, by bawić się bezpiecznie? Oto, co pisze policja z powiatu puckiego: "Przed korzystaniem z rozrywek oferowanych przez park, należy sprawdzić, jakie ograniczenia wiekowe bądź wzrostowe obowiązują na terenie obiektu. Dokładnie czytajmy regulamin parku oraz instrukcje obsługi urządzeń. Dopytujmy pracowników obsługi. Odwiedzając lunapark, nie zapomnijmy również o odpowiednim stroju. Ubranie nie powinno krępować naszych ruchów. Dobrze sprawdzi się obuwie z antypoślizgową podeszwą. Policjanci podkreślają, że istotnym przy zadbaniu o bezpieczeństwo swoje i dziecka jest także wcześniejsze sprawdzenie prognozy pogody".

Sonda Jakie miejsce nad morzem wybierzesz? Ciche i spokojne Imprezowe Dla rodzin z dziećmi

Quiz. Wakacje nad morzem w PRL Pytanie 1 z 10 Z zakładowych ośrodków wczasowych nie można było wynosić: popielniczek parawanów plażowych niczego Dalej