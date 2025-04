Oni nie wjadą do miasta. Decyzja już zapadła! "Nie chodzi o utrudnianie życia"

Masowe kontrole prędkości w Polsce rozpoczęte

7 kwietnia 2025 roku rozpoczęła się akcja kontroli prędkości, która jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy ROADPOL Speed Operation. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych m.in. nadmierną prędkością. W skoordynowanej akcji, w której uczestniczy policja drogowa z ponad 20 państw, dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy wykorzystają radary, lasery i systemy automatyczne do monitorowania prędkości. Akcja zaplanowana jest na dwa terminy: od 7 do 13 kwietnia oraz od 4 do 10 sierpnia 2025 roku. Najintensywniejsze działania w pierwszym tygodniu akcji przewidziano na środę, 9 kwietnia.

Wiosenny "Speed Marathon" 2025. Posypią się prawka!

W środę 9 kwietnia 2025 roku kierowcy w szczególności powinni zdjąć nogę z gazu, bowiem właśnie tego dnia zaplanowana jest kulminacja pod nazwą "Speed Marathon" - czyli 24-godzinna akcja kontroli drogowej.

Szykuje się maraton kontroli prędkości! ROADPOL Speed Operation rusza już dzisiaj i potrwa do 13.04. Na środę (9.04.) zaplanowana jest kulminacja pod nazwą Speed Marathon - czyli 24-godzinna akcja kontroli drogowej. ROADPOL to ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie, w którym bierze udział również polska policja. W ruch pójdą nie tylko ręczne mierniki, ale także nieoznakowane patrole grupy Speed - czytamy na portalu Yanosik na Facebooku.

Odcinkowe pomiary prędkości

Mandaty za przekroczenie prędkości w 2025 roku

Jakich więc mandatów mogą spodziewać się kierowcy w 2025 roku? Oto stawki za dane przekroczenie prędkości: