Julia von Stein szuka męża-katolika. Rodzice zacierają ręce, już chcą drukować zaproszenia

Julia von Stein dopiero co marzyła o karierze piosenkarki, teraz zdecydowała, że szuka męża i domu. Wszystko konsultuje z rodzicami, a ci nie nadążają za swoją energiczną córką, która co i rusz wyskakuje z nowym pomysłem. Uda jej się odhaczyć kolejne pozycje na liście "do zrobienia" i to na oczach widzów? Gwiazda "Królowych życia" nie spocznie, póki nie znajdzie partnera-katolika i idealnego lokum!