Julia von Stein zrelacjonowała odwiedziny taty. Zabawne, co przywiózł jej w prezencie. Niezły zgrywus z niego

Julia von Stein to postać, która w krótkim czasie zyskała status jednej z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w Polsce. Gwiazda "Królowych życia" i "Diabelnie boskich" ma sporo pomysłów na siebie i z każdym dniem przyciąga coraz większą uwagę mediów i fanów. Mimo kontrowersji, które czasem towarzyszą jej karierze, Julia nie boi się nowych wyzwań. Właśnie postanowiła otworzyć nowy rozdział w swojej karierze.

Julia von Stein zaczynała jako influencerka. Na Instagramie publikowała zdjęcia z podróży, modowe stylizacje i fragmenty swojego luksusowego życia. Jej wyczucie stylu, elegancja i pewność siebie szybko przyciągnęły uwagę internautów, a także marek modowych i kosmetycznych, które zaczęły z nią współpracować. W krótkim czasie liczba fanów profilu zaczęła rosnąć. Obecnie obserwuje ją ponad 360 tys. osób. Niedawno wystartowała także ze swoim vlogiem na YouTube, gdzie dokumentuje ważne życiowe momenty. W planach ma także karierę wokalną, do której skrupulatnie się przygotowuje.

Ale życie Julii to nie tylko moda i blask fleszy. Choć niechętnie mówi o swojej prywatności, wiadomo, że celebrytka ma bliskie relacje z rodziną i przyjaciółmi, którzy odgrywają ważną rolę w jej życiu. Szczególna więź łączy ją z tatą, który pojawia się również w jej relacjach postach. Zachwycił również widzów vloga celebrytki.

Czy twój ojciec może złożyć własny kanał? Mimo takiego hajsu widać, że mu absolutnie nie od...ło. Jest absolutnie autentyczny i p...doli konwenanse. Twardo stąpa po ziemi, wie, skąd przyszedł i dokąd zmierza. Widać że gdyby jutro przyszło mu żyć w biedzie, to też by sobie poradził. Szacunek. Słuchaj się taty mała.

- czytamy w komentarzach pod ostatnim odcinkiem vloga.

Julia przyznaje, że jej relacje z tatą nie zawsze były idealne. Była taki czas, że często się kłócili i nawet obrażali na siebie. Teraz uwielbiają razem spędzać czas.

Moja relacja z Tatą nie zawsze wyglądała tak jak teraz. Latami darliśmy koty, kłóciliśmy się do takiego stopnia, że nie odzywaliśmy się do siebie tygodniami. Chyba oboje musieliśmy dorosnąć. Czasami śmiejemy się z Tatą, że to telewizja pogodziła nas na dobre. Zawsze marzyłam o takiej relacji Tata - Córka. Dla mnie to kolejny dowód na to, że marzenia się spełniają.