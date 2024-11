Julia von Stein wbija szpilkę ojcu. Wyjątkowi goście odwiedzają jej warszawski apartament

Taniec z Gwiazdami. Zakościelny nareszcie przerwał milczenie. Zwrócił się do rywalek

W najnowszym odcinku internetowego programu Julii von Stein widzowie będą świadkami niecodziennej wizyty. Do warszawskiego apartamentu celebrytki zawitają jej mama i babcia, co wywołało ogromną radość u bohaterki show. Już od pierwszych chwil Julia z charakterystycznym dla siebie entuzjazmem angażuje bliskie osoby do pomocy w pakowaniu ubrań.

W końcu bierzemy się za robotę. Pakujemy się. My idziemy pierwsze do garderoby – mówi Julia w zapowiedzi odcinka.

Rodzinne szpilki i humor

Spotkanie rodzinne nie obyło się bez typowego dla Julii humoru i drobnych złośliwości. Kiedy celebrytka spotyka swojego tatę na parkingu podziemnym, nie może powstrzymać się przed wbiciem mu drobnej szpilki.

Tato, a mówiłeś, że mama w ogóle do mnie nie przyjeżdża, bo mnie nie lubi – mówi Julia von Stein z charakterystycznym dla siebie uśmiechem.

Ciekawostką jest, że w mediach wcześniej krążyły spekulacje, jakoby mama Julii unikała odwiedzin córki z powodu braku ogródka w jej apartamencie. Czy wizyta rozwieje te plotki? A może ma zupełnie inny cel? Na odpowiedź fani muszą poczekać do czwartku, kiedy premierę będzie miał najnowszy odcinek show.

Trudne relacje Julii von Stein z rodzicami

Chociaż wizyta mamy i babci zapowiada się w pogodnej atmosferze, zapowiedź programu zdradza, że nie zabraknie także emocjonalnych momentów. W trakcie rozmowy z ojcem Julia nie kryje swoich frustracji.

Dlaczego chcesz mi dyktować, jak ja mam żyć?! Wytłumaczysz mi? – mówi wzburzona celebrytka.

Julia von Stein wielokrotnie w swoich wypowiedziach poruszała temat skomplikowanych relacji z rodzicami. W rozmowie z Żurnalistą otwarcie przyznała, że przez długi czas odczuwała brak akceptacji ze strony najbliższych.

Zawsze było za mało. Nigdy nie będę wystarczająco dobra dla moich rodziców i kiedyś się bardzo tym przejmowałam, dzisiaj mam na to wyje**ne. Bardzo ich kocham, bardzo szanuję, ale chcę żyć swoim życiem – wyznała Julia.

Co kryje się za wizytą mamy i babci Julii von Stein?

Wizyta mamy i babci w Warszawie budzi wiele pytań. Czy to zwykłe rodzinne odwiedziny, czy może kryje się za tym coś więcej? Tego widzowie dowiedzą się już w najnowszym odcinku internetowego reality show Julii von Stein.

Premiera odcinka już w czwartek na YouTube. Nie przegapcie!

Julia von Stein świętuje urodziny swojego taty. „Coraz bliżej spadku"!