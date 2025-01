Julia von Stein szuka domu blisko kościoła. Chce mieć własną kaplicę

46-letnia Nelly Furtado zmieniła się nie do poznania. Pokazała, jak wygląda jej ciało w bikini. Tego się nie spodziewacie!

Julia von Stein zawdzięcza swoją popularność programom stacji TTV. Najpierw pojawiła się w "Królowych życia", a następnie w "Diabelnie boskich". Duże zainteresowanie wzbudza również branża w której działa Julia. Chociaż skończyła studia dziennikarskie, to na co dzień pomaga rodzicom w prowadzeniu domu pogrzebowego.

Jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 420 tysięcy internautów. Od pewnego czasu Julia von Stein spełnia się również jako youtuberka. 28-latka w każdym odcinku pokazuje swoje życie - miłosne rozterki, spotkania z rodziną czy wyjścia na zakupy. Niedawno pochwaliła się nowym ukochanym, który podbił jej serce. Obecnie poszukuje nowego domu.

Jakiś czas temu nabyła luksusowy apartament, który znajduje się w jednym z bardziej ekskluzywnych wieżowców w Warszawie. Za mieszkanie miała zapłacić 5 milionów złotych. W jednej z instagramowych relacji przyznała jednak, że nie jest zadowolona z tego zakupu, bo apartament jest zdecydowanie dla niej za mały.

Julia von Stein: "Ja jestem wierząca i lubię mieć blisko kościół"

W poszukiwaniach nowego lokum pomaga jej tata, a fani von Stein mogą wszystko oglądać na Youtubie. Dla Julii wymarzony dom to taki, który ma przynajmniej 300 metrów kwadratowych. W najnowszym odcinku celebrytka już traci cierpliwość do swojego obecnego mieszkania, co wprowadza nieco nerwową atmosferę.

Julia zdecydowała się skorzystać z pomocy agenta nieruchomości, który zaprezentował jej kilka domów. Jej potencjalne nowe lokum musi spełniać kilka warunków. Liczy się nie tylko lokalizacja czy przestrzeń, ale również odległość do... kościoła! "Ja jestem wierząca i lubię mieć blisko kościół. Bliziuteńko" - stwierdziła w programie.

Chociaż oglądane nieruchomości spełniają ten warunek, to nie wszystko się w nich Julii podoba. Von Stein ma już kilka pomysłów, co należy w nich zmienić. Ważnym punktem jest dodanie domowej kaplicy oraz witraży. "Nic bez Boga" - zapewnia celebrytka.

Julia von Stein kłóci się z ukochanym. Czy to koniec ich miłości?