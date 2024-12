Potężna awantura u Julii von Stein. Wściekła celebrytka kopnęła pasztet i sypała wulgaryzmami

Julia von Stein, znana celebrytka i bohaterka popularnego reality show na YouTube, postanowiła odnowić swój luksusowy apartament. Jednak prace remontowe zamiast radości przyniosły jej mnóstwo frustracji. W ostatnim odcinku swojego programu Julia odwiedziła plac budowy, gdzie zastała widok, który wyprowadził ją z równowagi.

Julia von Stein odwiedziła swoje remontowane mieszkanie i wpadła w furię. Ze złością kopnęła opakowanie pasztetu pozostawione przez ekipę, a na placu budowy padło wiele niecenzuralnych słów. Jak się okazało, brak postępów to nie jedyny powód jej frustracji – Julia zauważyła butelkę alkoholu oraz krzyżówki porozrzucane w miejscu pracy.

Przecież to jest setka, tam się chłopina odkażał, bo się covidu boi. Awanturę robisz o setkę. Nie masz co się denerwować, spokojnie, na pewno skończą – próbował uspokajać Julię jej partner, Marcin, starając się rozładować napiętą atmosferę.

Niestety, jego argumenty nie przyniosły efektu. Julia, wściekła na brak postępów i zaniedbania ekipy, nie zamierzała odpuszczać.

W takim tempie, jak oni będą to robić, Marcin, to minie ze trzy lata. Będą Święta Bożego Narodzenia 2020, który to będzie wychodził, siódmy, ósmy! – mówiła zirytowana celebrytka. – Z nerwów nie wytrzymam. Ja tę ekipę zwalniam, koniec! – dodała stanowczo.