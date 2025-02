Nowy odcinek programu Julii Von Stein. "Remont mieszkania wpędzi mnie do grobu!"

Eurowizja: Teo Tomczuk dostał "kartę uczestnictwa". Wpłynęła na to decyzja prezydenta?

W nowym odcinku reality show Julii von Stein łez nie brakowało. Już na samym początku, Julia pokazała silne emocje związane z wydaniem piosenki, po czym kazała wyłączyć kamerę. Następne ujęcia otrzymujemy dopiero dwa tygodnie później. I to wtedy widzimy, na jakim etapie jest remont mieszkania celebrytki. A właściwie to remont nawet się nie rozpoczął. Sama Julia jest załamana widząc, co dzieje się w jej mieszkaniu.

Moja cisza jest tutaj jedyną odpowiedzią. Przecież tutaj jest gorzej niż było

– mówi Julia von Stein.

Była nadzieja, że mieliśmy już Pana, który miał tutaj już zacząć remont, no to widzisz jak zaczął

– podsumowuje celebrytka, widząc puste butelki po piwie.

Julka wraz z przyjaciółką postanowiły nie czekać i zadzwoniły do swojego przyjaciela – Farby. Jednak nawet z pomocą przyjaciela nie udało im się znaleźć osoby, która wyremontuje mieszkanie.

Ale to nie koniec przygód Julii w tym odcinku, bowiem rozpoczęła naukę tańca, która ma być początkiem jej przygotowań do trasy koncertowej.

Ja chcę być na tych koncertach, tak żeby dawać ludziom emocje. Żeby Ci ludzie dawali mi emocje. Płakać, śmiać się z nimi, przeżywać

Najpierw rozgrzewka, a potem taniec i… pierwsze pochwały. Trener zauważył u niej iskierkę talentu. Czy Julia von Stein będzie gwiazdą estrady?

Kolejny odcinek programu 14 lutego 2025 roku.