To już koniec! Żabson i Lila Janowska rozstają się po 6. latach

Przez prawie sześć lat raper i influencerka uchodzili za jeden z najbardziej zgranych duetów młodego pokolenia. Wspólnie podróżowali, rozwijali kariery i regularnie pokazywali fanom kulisy swojego życia. Choć od pewnego czasu w internecie pojawiały się plotki o kryzysie, para konsekwentnie ucinała wszelkie spekulacje.
"Po prostu" się rozchodzą
Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. W czwartkowe popołudnie Żabson i Lila Janowska niespodziewanie opublikowali na Instagramie wspólne oświadczenie, w którym poinformowali o zakończeniu związku.
Po prawie sześciu wspólnych latach podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To była wspólna i przemyślana decyzja - między nami nie wydarzyło się nic złego. Czasami po prostu drogi ludzi się rozchodzą, a emocje z czasem się zmieniają
- napisali Żabson i Janowska.
Żabson i Janowska deklarują szacunek i wdzięczność
Byli partnerzy podkreślili, że mimo rozstania nadal darzą się szacunkiem i wdzięcznością za wspólnie spędzone lata. Jak zaznaczyli, chcą zamknąć ten etap życia w zgodzie i bez wzajemnych pretensji.
Przez te lata przeżyliśmy razem bardzo dużo dobrych chwil i zawsze będziemy mieć do siebie szacunek oraz wdzięczność. Nadal możemy na siebie liczyć i zamykamy ten etap w zgodzie i dobrych relacjach
- czytamy dalej.
"Prosimy o uszanowanie naszej prywatności"
Na końcu wpisu Żabson i Lila zwrócili się również bezpośrednio do fanów z prośbą o uszanowanie ich prywatności i niewyszukiwanie sensacji tam, gdzie - jak podkreślili - nie doszło do żadnego konfliktu.
Prosimy o uszanowanie naszej prywatności i nie doszukiwanie się powodów czy konfliktów tam, gdzie ich nie ma. Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie
- zakończyli swoje oświadczenie niedawni zakochani.
