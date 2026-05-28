To już koniec! Żabson i Lila Janowska rozstają się po 6. latach

Przez prawie sześć lat raper i influencerka uchodzili za jeden z najbardziej zgranych duetów młodego pokolenia. Wspólnie podróżowali, rozwijali kariery i regularnie pokazywali fanom kulisy swojego życia. Choć od pewnego czasu w internecie pojawiały się plotki o kryzysie, para konsekwentnie ucinała wszelkie spekulacje.

"Po prostu" się rozchodzą

Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. W czwartkowe popołudnie Żabson i Lila Janowska niespodziewanie opublikowali na Instagramie wspólne oświadczenie, w którym poinformowali o zakończeniu związku.

Po prawie sześciu wspólnych latach podjęliśmy decyzję o rozstaniu. To była wspólna i przemyślana decyzja - między nami nie wydarzyło się nic złego. Czasami po prostu drogi ludzi się rozchodzą, a emocje z czasem się zmieniają

- napisali Żabson i Janowska.

Żabson i Janowska deklarują szacunek i wdzięczność

Byli partnerzy podkreślili, że mimo rozstania nadal darzą się szacunkiem i wdzięcznością za wspólnie spędzone lata. Jak zaznaczyli, chcą zamknąć ten etap życia w zgodzie i bez wzajemnych pretensji.

Przez te lata przeżyliśmy razem bardzo dużo dobrych chwil i zawsze będziemy mieć do siebie szacunek oraz wdzięczność. Nadal możemy na siebie liczyć i zamykamy ten etap w zgodzie i dobrych relacjach

- czytamy dalej.

"Prosimy o uszanowanie naszej prywatności"

Na końcu wpisu Żabson i Lila zwrócili się również bezpośrednio do fanów z prośbą o uszanowanie ich prywatności i niewyszukiwanie sensacji tam, gdzie - jak podkreślili - nie doszło do żadnego konfliktu.

Prosimy o uszanowanie naszej prywatności i nie doszukiwanie się powodów czy konfliktów tam, gdzie ich nie ma. Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie

- zakończyli swoje oświadczenie niedawni zakochani.

