Z ostatniej chwili! Książulo trafił do szpitala! Przeszedł operację. Wykryto "coś jeszcze"

Książulo, znany z testowania street foodu i recenzowania większych restauracji, początkowo nie zdradzał szczegółów swojego pobytu w szpitalu. Dopiero po publikacji zdjęcia z obandażowanym brzuchem zdecydował się wyjaśnić fanom, co dokładnie się wydarzyło.

"Niby nic strasznego, ale wyszło coś jeszcze"

Książulo poinformował na swoim profilu na Instagramie, że przeszedł operację przepukliny. Jak przyznał, sama diagnoza nie była najgorsza, ale przy okazji lekarze zauważyli jeszcze inne kwestie zdrowotne, które również będzie musiał skontrolować.

Niby nic strasznego, ale w międzyczasie wyszło coś jeszcze (niby też nic strasznego) i chwilowo będę musiał się tym zająć

- napisał Nyczke.

Książulo musi przejść na dietę

Youtuber wyjaśnił także, że najbliższe tygodnie będą dla niego okresem rekonwalescencji. Czeka go dieta lekkostrawna, antybiotyk oraz ograniczenie aktywności, co może oznaczać mniej nowych materiałów na jego kanale.

Przez jakiś czas czeka mnie dieta lekkostrawna i antybiotyk, dlatego możliwe, że w przyszłym i być może w następnym tygodniu nie pojawią się nowe filmy. (...) Pewnie i tak nie wysiedzę zbyt długo na d*pie i nagram coś: czy to z gotowania, czy jakiś lekkostrawny kontent

"Te bóle są częstsze"

Fani szybko przypomnieli sobie, że już wcześniej youtuber wspominał o swoich problemach zdrowotnych. Kilka tygodni temu opowiadał o nawracających bólach neuropatycznych w okolicy lewego ucha, które szczególnie nasilały się jesienią i zimą. Jak tłumaczył, standardowe leki przeciwbólowe praktycznie nie działały.

Mam coś w rodzaju neuralgii i czasami budzę się z bólem neuropatycznym w okolicy lewego ucha. Te bóle są częstsze, gdy jest zimno jesienią lub zimą i nie pomagają na nie normalne leki przeciwbólowe.

Książulo zaciska zęby

Książulo zdradził również, że poprawę przyniosła dopiero zmiana codziennych nawyków oraz wizyty u fizjoterapeuty stomatologicznego. Okazało się, że duży wpływ na jego dolegliwości miało nieświadome zaciskanie zębów.

Miałem te bóle coraz częściej, ale odkąd poszedłem raz albo dwa do fizjoterapeuty stomatologicznego i nauczyłem się nie zaciskać zębów w ciągu dnia, (...) to nie bolało mnie! (...) Myślałem, że to przez klimatyzację, że mnie coś zawieje, że coś tam, a to się okazało, że wystarczyło nie zaciskać zębów w ciągu dnia.

Książulo po operacji pokazał na swoim profilu na Instagramie, co teraz wolno mu jeść. Lista potraw zakazanych jest długa.

Unikaj dań na głębokim tłuszczu, frytek nie mogę, boczek - nie mogę, peklowane - nie mogę, duszonych z obsmażaniem - nie mogę, pueconych też nie mogę, panierowanych nie mogę - uuuu... Nic, k**wa nie mogę!

