Wielki pożar w powiecie wołomińskim. Z ogniem walczy kilkadziesiąt zastępów straży

Wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim
Jak podał Miejski Reporter, pożar lasu w miejscowości Międzyleś (gmina Poświętne) wybuchł po godz. 13:00. Na miejsce natychmiast ruszyły służby.
- Na miejscu działają 42 zastępy straży pożarnej. W tym momencie działają już dwa plutony z powiatów mińskiego oraz węgrowskiego. Na miejsce udają się kolejne z powiatów legionowskiego i wyszkowskiego - przekazała w rozmowie z Radiem ESKA mł. kpt. Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
W działaniach uczestniczą również dwa samoloty Dromader oraz śmigłowiec Black Hawk.
Ogień miał zająć już ponad pięć hektarów lasu. Sytuacja nie jest na razie opanowana, a pożar nadal się rozprzestrzenia.
Potężną chmurę dymu widać z daleka. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Współpraca: Mateusz Gołębiewski / Radio ESKA