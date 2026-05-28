Wielki pożar w powiecie wołomińskim. Z ogniem walczy kilkadziesiąt zastępów straży

Wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim

Jak podał Miejski Reporter, pożar lasu w miejscowości Międzyleś (gmina Poświętne) wybuchł po godz. 13:00. Na miejsce natychmiast ruszyły służby.

- Na miejscu działają 42 zastępy straży pożarnej. W tym momencie działają już dwa plutony z powiatów mińskiego oraz węgrowskiego. Na miejsce udają się kolejne z powiatów legionowskiego i wyszkowskiego - przekazała w rozmowie z Radiem ESKA mł. kpt. Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W działaniach uczestniczą również dwa samoloty Dromader oraz śmigłowiec Black Hawk.

Ogień miał zająć już ponad pięć hektarów lasu. Sytuacja nie jest na razie opanowana, a pożar nadal się rozprzestrzenia.

Potężną chmurę dymu widać z daleka. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Współpraca: Mateusz Gołębiewski / Radio ESKA

🚁 Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim trwa❗️Policyjni lotnicy razem ze strażakami @KGPSP prowadzą działania z powietrza wykorzystując specjalny zbiornik na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów 💧 #Policja #BlackHawk #StrażPożarna pic.twitter.com/DAD1UY0Cly— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) May 28, 2026

