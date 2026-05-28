Wielki pożar w powiecie wołomińskim. Z ogniem walczy kilkadziesiąt zastępów straży

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-05-28 17:37

W czwartek, 28 maja w podwarszawskim powiecie wołomińskim wybuchł ogromny pożar lasu. Z żywiołem walczą już 42 zastępy straży pożarnej z okolicznych jednostek. Sytuacja nadal nie została opanowana.

Wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim

Jak podał Miejski Reporter, pożar lasu w miejscowości Międzyleś (gmina Poświętne) wybuchł po godz. 13:00. Na miejsce natychmiast ruszyły służby. 

- Na miejscu działają 42 zastępy straży pożarnej. W tym momencie działają już dwa plutony z powiatów mińskiego oraz węgrowskiego. Na miejsce udają się kolejne z powiatów legionowskiego i wyszkowskiego - przekazała w rozmowie z Radiem ESKA mł. kpt. Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W działaniach uczestniczą również dwa samoloty Dromader oraz śmigłowiec Black Hawk.

Ogień miał zająć już ponad pięć hektarów lasu. Sytuacja nie jest na razie opanowana, a pożar nadal się rozprzestrzenia.

Potężną chmurę dymu widać z daleka. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Współpraca: Mateusz Gołębiewski / Radio ESKA

Wielki pożar pod Warszawą. Strażacy walczą z żywiołem
Galeria zdjęć 10
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Drogowskazy
Pali się! Straż pożarna okiem kobiety. DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
STRAŻ POŻARNA
MAZOWIECKIE