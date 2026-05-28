Alicja Szemplińska zaśpiewała hit Violetty Villas. Piosenkarka ma do niej wyjątkowy stosunek

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-28 16:22

W trakcie telewizyjnego widowiska Polsatu „Nie ma jak u mamy” tegoroczna polska wysłanniczka na Eurowizję, Alicja Szemplińska, wykonała znany szlagier Violetty Villas „Do ciebie, mamo”. W najnowszym wywiadzie dla serwisu Eska 24-letnia wokalistka podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat artystycznego dorobku nieodżałowanej diwy.

Nie ulega wątpliwości, że Violetta Villas zapisała się na kartach historii jako jedna z najjaśniej świecących postaci polskiej sceny muzycznej. Słynna wokalistka robiła oszałamiającą karierę poza granicami kraju i miała zaszczyt występować z samym Frankiem Sinatrą, jednak u schyłku życia musiała mierzyć się z dramatycznymi warunkami bytowymi, zupełnie nieadekwatnymi do jej ogromnego serca i artystycznego talentu. Warto przypomnieć, że jesienią na ekranach kin zadebiutuje produkcja biograficzna opowiadająca o losach piosenkarki, a główną rolę powierzono w niej aktorce Sandrze Drzymalskiej.

Alicja Szemplińska w repertuarze Violetty Villas

To właśnie podczas koncertu „Nie ma jak u mamy” po kompozycję z dorobku wybitnej piosenkarki sięgnęła Alicja Szemplińska, prezentując publiczności kultowy utwór „Do ciebie mamo”. Należy podkreślić, że był to pierwszy telewizyjny występ młodej gwiazdy po powrocie z Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. W niedawnej rozmowie z dziennikarzami portalu ESKA.pl artystka otwarcie opowiedziała o swoim podejściu do muzycznej spuścizny legendy polskiej estrady, udowadniając doskonałą znajomość jej wspaniałego repertuaru.

Alicja Szemplińska ocenia twórczość Violetty Villas

W wywiadzie udzielonym redakcji portalu ESKA.pl Alicja Szemplińska podkreśliła, że artystyczny dorobek słynnej diwy ma dla niej ogromne znaczenie. Reprezentantka Polski przyznała, że słuchała kompozycji zmarłej artystki już w czasach wczesnego dzieciństwa.

Jest bardzo inspirująca - i postać Violetty Villas, ale zwłaszcza ten utwór "Do ciebie, mamo" był dla mnie zawsze bliski. Był to wyjątkowy utwór dla wielu członków mojej rodziny. I ja mam z tym utworem tak wyjątkowe wspomnienia, że na przykład jak miałam 7 lat, uczyłam się tekstu tej piosenki, żeby zaśpiewać ją na Dzień Mamy mojej mamie. Więc cieszę się, że dzisiaj mogłam to zrobić właśnie na większą skalę - wyznała.

Zapytana wprost o to, czy nosi w sobie tak zwaną starą duszę, Alicja Szemplińska ze spokojem i przekonaniem przytaknęła.

Alicja po powrocie z Eurowizji. Zagraniczni producenci zabiegają o współpracę z artystką
Alicja Szemplińska zachwycona Violettą Villas
Galeria zdjęć 20
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALICJA SZEMPLIŃSKA
VIOLETTA VILLAS