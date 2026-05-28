Alicja Szemplińska zaśpiewała hit Violetty Villas. Piosenkarka ma do niej wyjątkowy stosunek

Nie ulega wątpliwości, że Violetta Villas zapisała się na kartach historii jako jedna z najjaśniej świecących postaci polskiej sceny muzycznej. Słynna wokalistka robiła oszałamiającą karierę poza granicami kraju i miała zaszczyt występować z samym Frankiem Sinatrą, jednak u schyłku życia musiała mierzyć się z dramatycznymi warunkami bytowymi, zupełnie nieadekwatnymi do jej ogromnego serca i artystycznego talentu. Warto przypomnieć, że jesienią na ekranach kin zadebiutuje produkcja biograficzna opowiadająca o losach piosenkarki, a główną rolę powierzono w niej aktorce Sandrze Drzymalskiej.

Alicja Szemplińska w repertuarze Violetty Villas

To właśnie podczas koncertu „Nie ma jak u mamy” po kompozycję z dorobku wybitnej piosenkarki sięgnęła Alicja Szemplińska, prezentując publiczności kultowy utwór „Do ciebie mamo”. Należy podkreślić, że był to pierwszy telewizyjny występ młodej gwiazdy po powrocie z Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. W niedawnej rozmowie z dziennikarzami portalu ESKA.pl artystka otwarcie opowiedziała o swoim podejściu do muzycznej spuścizny legendy polskiej estrady, udowadniając doskonałą znajomość jej wspaniałego repertuaru.

Alicja Szemplińska ocenia twórczość Violetty Villas

W wywiadzie udzielonym redakcji portalu ESKA.pl Alicja Szemplińska podkreśliła, że artystyczny dorobek słynnej diwy ma dla niej ogromne znaczenie. Reprezentantka Polski przyznała, że słuchała kompozycji zmarłej artystki już w czasach wczesnego dzieciństwa.

Jest bardzo inspirująca - i postać Violetty Villas, ale zwłaszcza ten utwór "Do ciebie, mamo" był dla mnie zawsze bliski. Był to wyjątkowy utwór dla wielu członków mojej rodziny. I ja mam z tym utworem tak wyjątkowe wspomnienia, że na przykład jak miałam 7 lat, uczyłam się tekstu tej piosenki, żeby zaśpiewać ją na Dzień Mamy mojej mamie. Więc cieszę się, że dzisiaj mogłam to zrobić właśnie na większą skalę - wyznała.

Zapytana wprost o to, czy nosi w sobie tak zwaną starą duszę, Alicja Szemplińska ze spokojem i przekonaniem przytaknęła.

