Jest pierwszy zwiastun filmu o Violetcie Villas! Robi wrażenie?

Pierwszy zwiastun filmu o Violetcie Villas to zapowiedź niezwykłej historii kobiety, która zachwycała głosem, charyzmą i odwagą bycia sobą. „Violetta Villas” w kinach od 27 listopada, a my już mamy zwiastun!
„Violetta Villas” to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.
Piosenka "Do ciebie, mamo", znana również jako "List do matki" to jeden z najbardziej poruszających utworów w repertuarze Violetty Villas. Piosenka o miłości, tęsknocie i potrzebie bliskości od dekad wzrusza kolejne pokolenia słuchaczy. Utwór powstał na początku lat 60. specjalnie dla Violetty Villas. Kiedy gwiazda śpiewała słowa: "Mamo nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń, dziecięcych dni, moich dni…" publiczność szalała z zachwytu, a łzy lały się strumieniami. Sama artystka powiedziała w jednym z wywiadów:
Kiedy śpiewam, zapominam o całym świecie, jestem tylko z moimi uczuciami.
Pierwszy zwiastun filmu o Violetcie Villas pojawił się w Dzień Matki 2026 roku. Promuje go utwór "Do Ciebie Mamo", piękna pieśń o tęsknocie do czasów, które minęły. Wzruszająca piosenka opowiada o najpiękniejszych chwilach, do których wracamy ze łzami w oczach. Mało kto w trakcie słuchania utworu nie poczuje takiej wewnętrznej tęsknoty niezależnie, czy to kobieta, czy mężczyzna.
Ja również do takich osób należę
- mówi Krzysztof Gospodarek, syn artystki i koproducent filmu.
Wielkie gwiazdy w obsadzie filmu o Villas
Violettę Villas zagra, znana m.in. ze "Stulecia Winnych" Sandra Drzymalska. W obsadzie dzieła znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.
Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska - autorka nagradzanego dokumentu „Mów mi Marianna”, uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka została również nominowana również do Paszportu „Polityki”. Jest ona też współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.
Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie "Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.
Producentem jest odnosząca sukcesy międzynarodowe firma producencka Lava Films, znana m.in. z głośnego filmu "Dziewczyna z igłą". Koproducentami „Violetty Villas" jest m.in. syn gwiazdy, Krzysztof GospodarekFilm powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Bułgarskiego Funduszu Filmowego. Trafi na ekrany kin w całej Polsce dzięki KINO ŚWIAT.
