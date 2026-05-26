Jest pierwszy zwiastun filmu o Violetcie Villas! Robi wrażenie?

Pierwszy zwiastun filmu o Violetcie Villas to zapowiedź niezwykłej historii kobiety, która zachwycała głosem, charyzmą i odwagą bycia sobą. „Violetta Villas” w kinach od 27 listopada, a my już mamy zwiastun!

„Violetta Villas” to historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy.

Musić zobaczyć: Synowa Violetty Villas zdradza kulisy filmu o diwie! Kto wcieli się w legendarną piosenkarkę?

Piosenka "Do ciebie, mamo", znana również jako "List do matki" to jeden z najbardziej poruszających utworów w repertuarze Violetty Villas. Piosenka o miłości, tęsknocie i potrzebie bliskości od dekad wzrusza kolejne pokolenia słuchaczy. Utwór powstał na początku lat 60. specjalnie dla Violetty Villas. Kiedy gwiazda śpiewała słowa: "Mamo nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń, dziecięcych dni, moich dni…" publiczność szalała z zachwytu, a łzy lały się strumieniami. Sama artystka powiedziała w jednym z wywiadów:

Kiedy śpiewam, zapominam o całym świecie, jestem tylko z moimi uczuciami.

Pierwszy zwiastun filmu o Violetcie Villas pojawił się w Dzień Matki 2026 roku. Promuje go utwór "Do Ciebie Mamo", piękna pieśń o tęsknocie do czasów, które minęły. Wzruszająca piosenka opowiada o najpiękniejszych chwilach, do których wracamy ze łzami w oczach. Mało kto w trakcie słuchania utworu nie poczuje takiej wewnętrznej tęsknoty niezależnie, czy to kobieta, czy mężczyzna.

Ja również do takich osób należę

- mówi Krzysztof Gospodarek, syn artystki i koproducent filmu.

Zobacz też: Edyta Górniak wspomina, jak pomogła Violetcie Villas. Opłaciła budowę bud dla kilkudziesięciu psów

Wielkie gwiazdy w obsadzie filmu o Villas

Violettę Villas zagra, znana m.in. ze "Stulecia Winnych" Sandra Drzymalska. W obsadzie dzieła znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Zobacz koniecznie: Dom Violetty Villas pójdzie pod młotek? To kompletna ruina, a rodzina nie ma grosza przy duszy

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska - autorka nagradzanego dokumentu „Mów mi Marianna”, uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Reżyserka została również nominowana również do Paszportu „Polityki”. Jest ona też współautorką scenariusza, który stworzyła wspólnie z Małgorzatą Gospodarek.

Nie przegap: Trwają prace nad filmem o Violetcie Villas! Mamy pierwsze zdjęcie z planu

Za charakteryzację Sandry Drzymalskiej odpowiada zespół nominowany do tegorocznych Oscarów za Najlepszą Charakteryzację w filmie "Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg.

Producentem jest odnosząca sukcesy międzynarodowe firma producencka Lava Films, znana m.in. z głośnego filmu "Dziewczyna z igłą". Koproducentami „Violetty Villas" jest m.in. syn gwiazdy, Krzysztof GospodarekFilm powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Bułgarskiego Funduszu Filmowego. Trafi na ekrany kin w całej Polsce dzięki KINO ŚWIAT.

Nie przegap: Afera się rozkręca! Mąż Gojdzia podał datę rozwodu. Padły mocne słowa

36

Tak wygląda dom Violetty Villas. Czy ludzie zapomną o słynnej artystce?