Biografia Violetty Villas. Sandra Drzymalska w głównej roli

Powstaje filmowa biografia Violetty Villas. Pierwsze informacje o produkcji pojawiły się już w 2016 r. W pewnym momencie wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Niestety, prace nagle przerwano. Cztery lata później temat powrócił.

To wtedy poinformowano, że do roli legendarnej artystki została wybrana Sandra Drzymalska (31 l.). Jak wyznała reżyserka obrazu - wybór należał nie tylko do niej, ale też do rodziny. Nie jest tajemnicą, że syn diwy od początku aktywnie bierze udział w powstawaniu filmu. To kolejny duży projekt aktorki, która pracuje obecnie również nad nową adaptacją "Lalki".

Właśnie zakończył się kolejny etap zdjęć do długo wyczekiwanego filmu o Violetcie Villas, legendarnej postaci polskiej sceny muzycznej. Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska – autorka nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", uhonorowanego m.in. Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz wyróżnieniami w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu. Film przyniósł jej również nominację do Paszportu "Polityki".

Zobacz również: Tak wyglądają kulisy "Lalki" Netflixa! Łęcka w szlafroku i crocsach pod balową suknią to hit

Drzymalska jako Villas. Jest pierwsze zdjęcie z planu

Historia najsłynniejszej polskiej diwy, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Walcząc o miłość matki, przegrywa z jej uzależnieniem od wolności, kariery i leków. Paradoksalnie odrzucenie staje się jego ocaleniem.

Oprócz Sandry Drzymalskiej obsadzie znaleźli się także: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Zdjęcia realizowane są w Polsce i Bułgarii, a zakończenie planowane jest na marzec 2026 roku. Producentem jest niezależna firma Lava Films, znana m.in. z głośnego filmu "Dziewczyna z igłą". Film trafi do polskich kin dzięki Kino Świat. Film jest koprodukcją polsko-bułgarską i powstaje przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Zobacz również: Niezwykły talent był dla niej przekleństwem. Violetta Villas była skazana na karierę. PRL ją pokochał!

QUIZ PRL. Wszystko o Violetcie Villas. Jesteś ekspertem czy tylko fanem? Rozwiąż quiz! Pytanie 1 z 10 Kto odkrył talent młodej Czesławy (później znanej jako Violetta Villas) w szkole muzycznej? Pankracy Zdziętowiecki Profesor Imiełowa Eugenia Kłopek-Falkowska Edward Czerny Następne pytanie