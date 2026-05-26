Rodzina Łukasza Litewki wydała pilne oświadczenie. Nie kryją rozczarowania. "W sprzeczności z naszą wolą"

Aleksandra Kalita
2026-05-26 12:38

Minął już miesiąc od śmierci Łukasza Litewki. Sprawa tragicznej śmierci posła i cenionego aktywisty nadal budzi wiele emocji. We wtorkowe przedpołudnie rodzina zmarłego opublikowała na jego profilu obszerne oświadczenie. Sprawa dotyczy założonej przez Litewkę fundacji. Działalność Team Litewka stoi pod znakiem zapytania?

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Śledztwo nadal trwa

Mijają kolejne tygodnie od tragicznej śmierci Łukasza Litewki. Poseł związany z Lewicą, społecznik i aktywista z Sosnowca zginął 23 kwietnia w wypadku. Według pierwszych ustaleń poseł poruszał się na rowerze, gdy uderzył w niego samochód. Miał niespełna 37 lat. 9 maja obchodziłby swoje 37 urodziny.

Śmierć polityka i cenionego aktywisty wstrząsnęła całą Polską. Okoliczności wypadku sprawiły, że wiele osób zaczęło snuć teorie dotyczące tragedii. Pojawiły się głosy, że nie był to przypadkowy wypadek. Nakręcająca się spirala spekulacji tylko dodawała bólu rodzinie Łukasza Litewki. Jego partnerka w programie "Uwaga" wyznała, że internetowe teorie dosłownie ją zaszokowały.

Policja nadal prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Łukasza Litewki. Bliscy zmarłego posła dodatkowo musi zmagać się z problemami związanymi z jego fundacją Team Litewka, która zajmuje się m.in. wspieraniem osób w trudnej sytuacji życiowej i pomocą dla zwierzą. Po śmierci Łukasza Litewki jego współpracownicy wydali poruszające oświadczanie, w którym przekazali, że nadal będą kontynuować jego działalność i idee. Zapewnili również, że będą działać w porozumieniu z rodziną posła. 

Rodzina Łukasza Litewki wydała pilne oświadczenie

We wtorkowe przedpołudnie na oficjalnym Facebooku Łukasza Litewki opublikowano kolejne oświadczenie. Tym razem jego autorami są bliscy zmarłego i nie kryją rozczarowania. Okazuje się, że miedzy nimi a członkami Rady Fundacji zaczęło dochodzić do coraz poważniejszych nieporozumień.

[...] Zależało nam, aby dzieło naszego syna, brata, partnera, przyjaciela - Fundacja Team Litewka - było kontynuowane w niezmienionej formie, z jasno określonymi celami oraz z ludźmi, z którymi na co dzień ją tworzył, ufał i którym my również ufamy.

Naszą wolą było dołączenie do Rady Fundacji w taki sposób, by móc mieć realny wpływ na kierunek jej działań i tym samym ochronę dziedzictwa Łukasza. Niestety, nie wszyscy podzielili to zdanie. Część członków Rady zaczęła forsować własne pomysły, stojące w sprzeczności z naszą wolą - napisano w oświadczeniu.

W związku z zaistniałą sytuacją nowe treści związane z działalnością fundacji nie będą promowane na profilu zmarłego aktywisty.

