Internauci wściekli na Zalewskiego na Fryderykach. "Bardzo niesmaczne"

Fryderyki 2026 - laureaci

Za nami kolejna już gala Fryderyków, tym razem 2026. Przyznano nagrody w różnych kategoriach. Oto wyniki:

Singiel Roku (pop) - Kuban, Faust i Zalia - Kyoto;

Singiel Roku (hip-hop) - O.S.T.R. - Sam;

Singiel Roku (pop alternatywny/rock) - Daria ze Śląska - A może jeszcze się da;

Teledysk Roku - Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki Śmierć w bikini w wykonaniu Kasi Lins;

Album Roku (pop) - Zalia - Serce;

Album Roku (pop alternatywny) - Kasia Lins - Obywatelka K.L.;

Album roku (hip-hop) - Pezet - Muzyka popularna;

Album Roku (rock, blues) [NAGRODA EX AEQUO]: Błażej Król - Popiół i Waluś Kraksa Kryzys - Tematy i wariacje;

Album Roku (muzyka alternatywna) - Michał Fox Król - City Cluster;

Album Roku (muzyka korzeni) - Warszawskie Combo Taneczne - Pamiętam twoje oczy;

Album Roku (muzyka ilustracyjna) - Daniel Bloom feat. Leszek Możdżer - Zamach na papieża;

Album Roku (metal) - Coma - Coma Live at Pol'and'Rock Festival;

Fonograficzny Debiut Roku - pszona.

Zobacz także: Pszona triumfuje na gali Fryderyków. Wokalista szczerze opowiedział o wsparciu znanego ojca

Krzysztof Zalewski zwyciężył w "Idolu". Czy pamiętacie jego drogę do triumfu w słynnym programie?

Krzysztof Zalewski pod ostrzałem widzów. Chodzi o "Fryderyki"

Jednym z prowadzących galę był Krzysztof Zalewski - znany polski muzyk. Widzowie są świadomi tego, jakie on ma nastawienie do polityki oraz to, że nie ukrywa swoich poglądów. Nie spodziewali się jednak tego, że tak ostentacyjnie zacznie okazywać je podczas muzycznej gali. Robił on przytyki głównie w kierunku polityków obecnej partii opozycyjnej. Uderzył też w jednego z dziennikarzy TVN - Marcina Prokopa. Internauci od razu zareagowali i w mediach społecznościowych pokazali swoje niezadowolenie. Według nich muzyczna gala to nie jest miejsce na tak nieprofesjonalne żarty. Wybrane komentarze z sieci:

"To ten sam Krzysztof Zalewski, który pisał po wyborach, żeby się nie nienawidzić, nie dzielić i żeby się kochać?"

"Krzysztof Zalewski to koszmar. To człowiek, któremu sława rozbiła mózg, który i tak przed sławą, jak widać, nie był zbyt wielki"

"Te żarty są bardzo niesmaczne i nie na miejscu. Niech się zajmie muzyką".

Krzysztof Zalewski nie odniósł się jeszcze do masowej krytyki.

Zobacz także: Fryderyki 2026. Gwiazdy nie zawiodły. Oni pojawili się na czerwonym dywanie! Nie tylko muzycy - Kwaśniewska, Trzaskowski, Drzewiecka

Zobacz więcej zdjęć. Krzysztof Zalewski szaleje na "Fryderykach"

22

Sonda Wolisz dawny image Krzysztofa Zalewskiego czy obecny? dawny, z długimi włosami z czasów idola obecny, większa klasa i styl żaden