Doda pożegnała Łukasza Litewkę wieńcem z czarnych róż. Wymowne słowa na szarfie!

Aleksandra Kalita
2026-04-30 10:09

W środę odbył się pogrzeb Łukasza Litewki. Tragicznie zmarłego posła żegnał prawdziwy tłum żałobników. Podczas uroczystości pogrzebowych łez nie kryła Doda, która była z nim mocno związana. Na grobie Litewki wśród morza kwiatów można znaleźć również wieniec od piosenkarki. Na szarfie dodała wymowny napis.

Wieniec Dody na pogrzebie Łukasza Litewki
Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki

Równo przed tygodniem wiadomość o śmierci Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. Poseł związany z Lewicą, społecznik i aktywista z Sosnowca zginął w tragicznym wypadku. Według pierwszych ustaleń poseł poruszał się na rowerze, gdy uderzył w niego samochód. Miał niespełna 37 lat. 9 maja obchodziłby swoje urodziny.

W środę, 29 kwietnia odbył się pogrzeb Łukasza Litewki. Uroczystości miały charakter państwowy. Przy parafii pw. św. Joachima w rodzinnym Sosnowcu posła zebrał się prawdziwy tłum. Setki osób przybyło, by go pożegnać, w tym politycy z parą prezydencką i premierem na czele. Karol Nawrocki złożył na ręce ojca Łukasza Litewki pośmiertnie przyznany mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Pojawiła się również Doda. Piosenkarkę i aktywistę łączyła miłość do zwierząt i chęć pomagania. To sprawiło, że stali się sobie naprawdę bliscy. Artystka, która pojawiła się w towarzystwie ochrony, nie kryła emocji. Oczy skryła za czarnymi okularami, a łzy ocierała chusteczką.

Doda żegna Łukasza Litewkę. Czarne roże i wymowne słowa

Po zakończeniu mszy pogrzebowej kondukt żałobny odprowadził zmarłego na miejsce jego wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Zuzanny. Ta część pogrzebu odbyła się w gronie najbliższych osób. Kilka dni przed pogrzebem rodzina Litewki poprosiła, by zamiast kwiatów i zniczy uczcić jego pamięć gestem dobroci. Wiele osób spełniło tę prośbę, ale grób polityka i tak utonął w kwiatach.

Widok grobu Łukasza Litewki porusza do głębi. Powierzchnia grobu pokryta jest gęsto ułożonymi kwiatami. Na tle białych i czerwonych wiązanek szczególnie wyróżnia się wieniec z czarnych róż. Tym symbolicznym gestem swojego kolegę pożegnała Doda. Na wieńcu znajduje się szarfa z wymownym tekstem, którym piosenkarka zwróciła uwagę na to, co było dla Łukasza Litewki najważniejsze.

Ten, który stawał w obronie słabszych i przeciwko najmocniejszym. Twoja koleżanka Doda - można przeczytać na wieńcu.

Doda bardzo przeżyła śmierć parlamentarzysty. Jest też jedną z osób, która ma spore wątpliwości odnośnie do okoliczności jego śmierci. Walczy o to, by sprawa została rzetelnie przebadana. Jej wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji.

