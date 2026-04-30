Doda pożegnała Łukasza Litewkę wieńcem z czarnych róż. Wymowne słowa na szarfie!

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki

Równo przed tygodniem wiadomość o śmierci Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. Poseł związany z Lewicą, społecznik i aktywista z Sosnowca zginął w tragicznym wypadku. Według pierwszych ustaleń poseł poruszał się na rowerze, gdy uderzył w niego samochód. Miał niespełna 37 lat. 9 maja obchodziłby swoje urodziny.

W środę, 29 kwietnia odbył się pogrzeb Łukasza Litewki. Uroczystości miały charakter państwowy. Przy parafii pw. św. Joachima w rodzinnym Sosnowcu posła zebrał się prawdziwy tłum. Setki osób przybyło, by go pożegnać, w tym politycy z parą prezydencką i premierem na czele. Karol Nawrocki złożył na ręce ojca Łukasza Litewki pośmiertnie przyznany mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Pojawiła się również Doda. Piosenkarkę i aktywistę łączyła miłość do zwierząt i chęć pomagania. To sprawiło, że stali się sobie naprawdę bliscy. Artystka, która pojawiła się w towarzystwie ochrony, nie kryła emocji. Oczy skryła za czarnymi okularami, a łzy ocierała chusteczką.

Doda żegna Łukasza Litewkę. Czarne roże i wymowne słowa

Po zakończeniu mszy pogrzebowej kondukt żałobny odprowadził zmarłego na miejsce jego wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Zuzanny. Ta część pogrzebu odbyła się w gronie najbliższych osób. Kilka dni przed pogrzebem rodzina Litewki poprosiła, by zamiast kwiatów i zniczy uczcić jego pamięć gestem dobroci. Wiele osób spełniło tę prośbę, ale grób polityka i tak utonął w kwiatach.

Widok grobu Łukasza Litewki porusza do głębi. Powierzchnia grobu pokryta jest gęsto ułożonymi kwiatami. Na tle białych i czerwonych wiązanek szczególnie wyróżnia się wieniec z czarnych róż. Tym symbolicznym gestem swojego kolegę pożegnała Doda. Na wieńcu znajduje się szarfa z wymownym tekstem, którym piosenkarka zwróciła uwagę na to, co było dla Łukasza Litewki najważniejsze.

Ten, który stawał w obronie słabszych i przeciwko najmocniejszym. Twoja koleżanka Doda - można przeczytać na wieńcu.

Doda bardzo przeżyła śmierć parlamentarzysty. Jest też jedną z osób, która ma spore wątpliwości odnośnie do okoliczności jego śmierci. Walczy o to, by sprawa została rzetelnie przebadana. Jej wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji.

34

