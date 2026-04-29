Doda na pogrzebie Łukasza Litewki. Artystka walczy o prawdę nt. wypadku

Wspólna misja Dody i Łukasza Litewki

Tragiczna informacja o nagłym odejściu Łukasza Litewki wywołała ogromne poruszenie w całym kraju. Wśród osób żegnających polityka słynącego z działalności charytatywnej znalazła się Doda, z którą blisko współpracował przy nowelizacjach przepisów chroniących zwierzęta w Polsce. Piosenkarka i poseł wspólnie uczestniczyli w sejmowych posiedzeniach, a nawet przedstawiali swoje postulaty podczas spotkania z parą prezydencką. Jak się okazało, wokalistka odbyła z parlamentarzystą Lewicy jedną z jego ostatnich rozmów przed śmiertelnym zdarzeniem.

„Nie wierzę w wypadki. Ale co ja tam wiem. Jestem tylko załamaną piosenkarką, której pękło serce. Kontynuujmy to, co Łukasz w nas wszystkich zasiał, jego misja i idea nie umrą nigdy” - napisała tuż po śmierci polityka na Instagramie.

Artystka twardo zapowiedziała, że dołoży wszelkich starań, aby dokładnie rozwikłać przyczyny śmierci swojego bliskiego współpracownika. Piosenkarka poprosiła o pilny odzew każdego, kto może wiedzieć cokolwiek na temat sprawcy potrącenia posła. Wokalistka zdecydowała się nawet zaproponować wysoką gratyfikację finansową za kluczowe wskazówki o kierowcy.

„Tata mi podrzucił nawet dobry pomysł. Chciałabym przeznaczyć nagrodę. 25 tysięcy złotych dla osoby, która ma jakiekolwiek informacje na temat tego człowieka, który zabił Łukasza” - mówiła na udostępnionym nagraniu.

Doda na pogrzebie Łukasza Litewki w Sosnowcu

W sosnowieckiej parafii pw. św. Joachima trwa właśnie ostatnie pożegnanie zmarłego parlamentarzysty. Biskup Artur Ważny przewodzi państwowym uroczystościom żałobnym. Bezpośrednio po zakończeniu mszy świętej, żałobnicy odprowadzą zmarłego na Cmentarz Parafialny przy ulicy Zuzanny, gdzie w ścisłym gronie najbliższych odbędzie się prywatny pochówek bez dostępu dla dziennikarzy. Wśród oficjeli i przedstawicieli rządu, hołd tragicznie zmarłemu oddaje tam również Doda. Przy tej bolesnej okazji warto przypomnieć o apolitycznej inicjatywie artystki, mającej na celu prawną poprawę losu zwierząt.

