Morze kwiatów i wylanych łez. Tak żegnano Łukasza Litewkę

Widok grobu Łukasza Litewki porusza od pierwszej chwili. To nie jest zwykła mogiła – to miejsce, które niemal zniknęło pod ciężarem pamięci. Cała powierzchnia grobu pokryta jest gęsto ułożonymi kwiatami. Dominują róże – czerwone i białe – tworzące symboliczne barwy, które od razu przyciągają wzrok. Między nimi widać zielone gałązki, wstążki i ozdobne kompozycje układane warstwami, jedna na drugiej.

W centralnym punkcie leży prosty, drewniany krzyż. Na nim umieszczona jest tabliczka z imieniem i nazwiskiem Łukasza Litewki – skromna, ale niezwykle wymowna. Krzyż nie jest jeszcze osadzony na stałe, spoczywa na świeżej ziemi przykrytej zieloną matą. To podkreśla świeżość tej straty – wszystko jest jeszcze „tu i teraz”, nieoswojone, bolesne.

Tuż obok ustawiono czarno-białą fotografię zmarłego. Uśmiechnięta twarz kontrastuje z ciszą i ciężarem miejsca. To jeden z najbardziej przejmujących elementów – jakby przypomnienie, kim był jeszcze chwilę temu.

Wokół grobu stoją dziesiątki wieńców. Są ogromne, bogato zdobione, często przewiązane biało-czerwonymi szarfami. Niektóre mają napisy od instytucji, inne od przyjaciół i bliskich. Widać też znicze ustawione w równych rzędach – część już wypalona, część dopiero zapalona. Pomiędzy nimi leżą pojedyncze róże, często rzucone spontanicznie, jak ostatni gest pożegnania.

Pogrzeb, który poruszył tysiące

Tragicznie zmarły poseł Lewicy Łukasz Litewka został pochowany w środę, 29 kwietnia na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. Uroczystości miały charakter państwowy i od samego początku było jasne, że będzie to pożegnanie wyjątkowe.

Msza święta odbyła się w kościele św. Joachima. Już na długo przed jej rozpoczęciem okolice świątyni były wypełnione ludźmi. Tłumy ustawiały się nie tylko w środku, ale również na zewnątrz – wielu nie zdołało wejść do środka. Panowała cisza, przerywana jedynie szeptami i dźwiękiem kroków.

W kościele doszło do jednego z najbardziej symbolicznych momentów ceremonii. Prezydent Karol Nawrocki przekazał ojcu zmarłego, Zdzisławowi Litewce, pośmiertne odznaczenie – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Ten gest wywołał ogromne emocje wśród zgromadzonych.

Mszy przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Jego kazanie było pełne refleksji i bólu, ale też nadziei. Mówił o człowieku, który „pokazał, że autentyczne dobro nie potrzebuje wielkich haseł ani określonych barw”. Podkreślał, że Litewka działał w świecie pełnym chaosu i podziałów, ale potrafił „rozszczepiać to, co trudne, na czystą empatię”.

W trakcie homilii wiele osób nie kryło łez. Niektórzy płakali otwarcie, inni ocierali twarze w milczeniu. Emocje były tak silne, że momentami trudno było je powstrzymać.

Po mszy głos zabrali bliscy i współpracownicy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nazwał Litewkę „dobrym człowiekiem”, który żył dla innych i był dla wielu ostatnią nadzieją. Przyjaciele z #TeamLitewka mówili o nim jako o kimś, kto dostrzegał dobro tam, gdzie inni go nie widzieli.

Najbardziej poruszający był jednak list od rodziny, odczytany przez księdza. Słowa o dumie, miłości i bólu rodziców trafiały prosto w serca zgromadzonych.

- Synku, Syneczku Drogi, żegnamy się dzisiaj z Tobą. Nie ma słów, które mogłyby opisać ból rodziców, stojących nad trumną własnego dziecka. To nie tak miało być, to my powinniśmy odchodzić pierwsi, a nie dziś żegnać Ciebie - naszego syna, naszą dumę, część naszego serca. Byłeś człowiekiem o niezwykłej dobroci, zawsze dostrzegałeś, których inni mijali obojętnie - brzmiała treść listu.

Po zakończeniu ceremonii w kościele kondukt żałobny ruszył na cmentarz. Tysiące ludzi towarzyszyły mu w ostatniej drodze. Wzdłuż trasy stali mieszkańcy, wielu z nich ze zniczami i kwiatami. Znów pojawiły się oklaski – ciche, ale wyraźne. To nie był zwykły gest. To było podziękowanie za życie, za dobro, za wszystko, co zrobił dla innych.

Na cmentarzu odbyło się ostatnie pożegnanie. Wśród obecnych byli najważniejsi politycy w kraju, ale także zwykli ludzie – ci, którym pomógł. Uroczystość zakończyła się salwą honorową.

Grób, który stał się symbolem

Dziś to właśnie grób mówi najwięcej. Morze kwiatów, znicze, tłum ludzi – wszystko to tworzy obraz, którego nie da się łatwo zapomnieć.

To nie jest tylko miejsce pochówku. To miejsce pamięci o człowieku, który – jak mówią ci, którzy go znali – nigdy nie odwracał wzroku od drugiego człowieka.