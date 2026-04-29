Tarnowskie Góry wprowadzają zakaz sprzedaży alkoholu w nocy

Klamka zapadła podczas zaplanowanej na 29 kwietnia sesji Rady Miejskiej. Lokalni decydenci głosowali nad projektem specjalnej uchwały, która miała na celu zablokowanie możliwości kupna trunków wyskokowych w porze nocnej na obszarze Gminy Tarnowskie Góry.

Wynik głosowania był niemal jednogłośny, ponieważ nowe regulacje poparło aż 20 spośród 21 obecnych samorządowców. Oznacza to, że to śląskie miasto zasila grono ośrodków z restrykcyjnymi zasadami nocnego handlu. Przeciwko tego typu ograniczeniom zagłosował wyłącznie radny Łukasz Garus.

– Nocna prohibicja uchwalona właśnie głosami 20 na 21 radnych. Od 1 lipca 2026 nie będzie można kupić alkoholu po 22:00 w sklepach na terenie Tarnowskich Gór – poinformował w mediach społecznościowych radny Krzysztof Bergier.

Przegłosowany dokument jednoznacznie wskazuje, że sklepy na terenie całej gminy nie wydadzą klientom napojów z procentami między godziną 22:00 a 6:00 rano. Przepisy te stworzono na bazie obowiązującej ustawy o wychowaniu w trzeźwości, pozwalającej lokalnym władzom na kształtowanie podobnych obostrzeń. Samorządowcy z Tarnowskich Gór podparli się uprzednio opiniami służb mundurowych oraz wynikami miejskich konsultacji.

Z zebranych ankiet wynika, że inicjatywa spotkała się z ogromnym poparciem lokalnej społeczności. Na ponad 1300 ważnych formularzy, aż 915 mieszkańców chciało nocnej prohibicji, a najchętniej wybieranym wariantem czasowym był właśnie przedział od 22:00 do 6:00.

Gdzie nie kupisz alkoholu po 22? Restauracje i puby bez zmian

Wdrożenie uchwały wymusi ogromne zmiany na lokalnym rynku handlowym, gdyż po godzinie 22:00 żaden market, sklep osiedlowy ani stacja paliw nie sprzedadzą klientom nawet piwa. Zakaz nie uderzy jednak w branżę gastronomiczną, więc wszystkie puby, restauracje i bary zachowają prawo do serwowania alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu.

Nowelizacja dotknie bezpośrednio osoby przyzwyczajone do zaopatrywania się w procenty na wynos pod osłoną nocy. Włodarze miasta wierzą, że wyeliminowanie tego zjawiska zagwarantuje spokojniejsze noce, mniejszy hałas na ulicach oraz redukcję incydentów związanych z pijaństwem w przestrzeni publicznej.

Nocna prohibicja na Śląsku. Dołączają do Katowic, Gliwic i Zabrza

Decyzja Tarnowskich Gór wpisuje się w szerszy trend, ponieważ identyczne obostrzenia funkcjonują już w wielu śląskich aglomeracjach. Nocny handel trunkami został zablokowany między innymi w wybranych dzielnicach Katowic, a także w całych Gliwicach, Bytomiu oraz Zabrzu. Władze kolejnych miejscowości decydują się na takie posunięcia w trosce o komfort życia obywateli.

Zauważalna staje się tendencja do stopniowego zaostrzania prawa alkoholowego w całym regionie. Władze śląskich miast coraz odważniej sięgają po nocną prohibicję, a wpisanie Tarnowskich Gór na tę listę jest tego najlepszym dowodem.

Tarnowskie Góry w czasach PRL-u na zdjęciach: