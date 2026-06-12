Zaginęła 10-letnia Martyna! Wyszła rano do szkoły i zniknęła

10-letnia Martyna zaginęła w piątek rano.

Dziewczynka wyszła z domu około godz. 8.15 i nie dotarła do szkoły.

Policja prosi o pilny kontakt każdego, kto widział dziecko lub zna jego miejsce pobytu.

Dziewczynka wyszła do szkoły i zniknęła

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich prowadzi poszukiwania za 10-letnią Martyną. Jak przekazali funkcjonariusze, dziewczynka około godziny 8.15 opuściła miejsce zamieszkania i miała udać się do szkoły. Na zajęcia jednak nie dotarła. Od tego momentu nie nawiązała kontaktu z bliskimi, a jej aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Rysopis zaginionej

Martyna ma około 145 cm wzrostu. Dziewczynka ma brązowe włosy, brązowe oczy oraz krępą sylwetkę. W chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty. Niosła również plecak w kwiatki.

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które widziały Martynę lub mogą posiadać informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o natychmiastowy kontakt z policją.

Informacje można przekazywać do Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich pod numerem telefonu 47 853 12 01 lub pod numerem alarmowym 112.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki