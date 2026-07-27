Iga Świątek zachwycona koncertem Ariany Grande! Tak gwiazda tenisa spędza wolny czas

Zamiast rywalizacji na korcie - muzyczne uniesienia. Iga Świątek wybrała się do Bostonu, by zobaczyć występ Ariany Grande. Liderka rankingu WTA udowodniła, że w przerwach od treningów ceni sobie dobrą muzykę pop. Na swoim profilu opublikowała fotorelację z tego wyjątkowego wieczoru i nie kryła zachwytu nad amerykańskim miastem.

Dla polskiej mistrzyni była to pierwsza wizyta w Bostonie. Krótki wyjazd okazał się niezwykle udany, a sama Iga Świątek przyznała, że miejsce to zrobiło na niej potężne wrażenie.

Iga Świątek zachwycona koncertem Ariany Grande

Sonda Tobie też wydaje się, że Ariana Grande jest coraz chudsza? OMG, tak! Jest taka, jak zawsze

Krótki przystanek w Boston, aby zobaczyć @arianagrande na żywo i odkryć miasto po raz pierwszy... wow, co za niesamowite miejsce, na pewno wrócę

Choć tenisistka nie zdradziła wielu szczegółów samego widowiska Ariany Grande, jej instagramowy wpis jednoznacznie sugeruje, że zarówno muzyczne show, jak i klimat miasta bardzo przypadły jej do gustu. Reakcja internautów była błyskawiczna. Obserwatorzy docenili możliwość zobaczenia swojej ulubienicy w odmiennej, bardziej rozrywkowej odsłonie. Jednocześnie w komentarzach nie zabrakło głosów od kibiców, którzy po tym zasłużonym relaksie z niecierpliwością czekają na powrót Polki na światowe korty.

Ariana Grande wraca na scenę po dłuższej nieobecności

Dla sympatyków amerykańskiej piosenkarki jej obecna trasa to wielkie wydarzenie. Ariana Grande wraca do koncertowania po kilku latach przerwy, podczas których poświęciła się karierze aktorskiej (m.in. przy musicalu "Wicked"). Informacja o muzycznym powrocie gwiazdy przez długi czas utrzymywana była w tajemnicy.

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Gdy tylko zapowiedziano trasę "The Eternal Sunshine Tour", wejściówki rozeszły się w mgnieniu oka. Fani rzucili się na bilety, by móc podziwiać imponujące widowisko i posłuchać na żywo charakterystycznego głosu artystki.

Fani martwią się wyglądem Ariany Grande: "Ona potrzebuje przerwy"

Odbiór najnowszych koncertów Grande jest nieco podzielony. Z jednej strony słychać zachwyty nad wokalem i oprawą sceniczną, z drugiej zaś - niektórzy fani zaniepokojeni są drobną sylwetką piosenkarki, zauważając, że w ostatnim czasie straciła na wadze.

To najpiękniejsze show na świecie! Glinda żyje w sobie! Wymarzony team!!! Jedyna taka gwiazda! Widać, że nie czuje się dobrze Dlaczego nikt jej nie pomoże? Ona potrzebuje przerwy

Ariana Grande apeluje o powstrzymanie się od oceniania jej wyglądu

Piosenkarka wielokrotnie apelowała do publiczności, aby nie skupiać się na jej aparycji. Zaznaczała, że komentujący rzadko znają pełen kontekst i to, z czym dany człowiek musi się na co dzień zmagać.

Niezależnie od kontrowersji, Iga Świątek zdecydowanie zalicza się do grona osób oczarowanych występem w Bostonie. Pozostaje czekać na kolejne popisy obu pań w ich własnych dziedzinach.

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