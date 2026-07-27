Natsu i Wojciech Kucina "przyłapani" na spacerze. Wygodne stroje i pudelek na smyczy. Ależ z nich urocza para!

Natsu i Wojciech Kucina - zakochani po uszy

To nie Kryształowa Kula miała być największą wygraną Natsu w "Tańcu z Gwiazdami"! Choć influencerka i Wojciech Kucina dość szybko pożegnali się z tanecznym show, to właśnie na parkiecie narodziło się uczucie, o którym od kilku miesięcy mówi cała Polska. Już od pierwszych odcinków tanecznego show Polsatu widzowie zauważyli, że między Natalią "Natsu" Karczmarczyk a jej tanecznym partnerem wyraźnie iskrzy. Początkowo oboje konsekwentnie unikali komentarzy, a plotki o romansie traktowali z dystansem. Gdy jednak w sieci zaczęły pojawiać się ich wspólne zdjęcia, internauci nie mieli wątpliwości. W końcu para postanowiła sama potwierdzić związek, publikując romantyczne fotografie w mediach społecznościowych.

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Jak później zdradzili zakochani, ich historia zaczęła się znacznie wcześniej, niż mogli zobaczyć to widzowie Polsatu. Iskra pojawiła się jeszcze w czasie przygotowań do programu. Najpierw była przyjaźń i długie godziny spędzone na treningach, a niedługo później przyszło uczucie. Co ciekawe, Natsu przyznała, że początkowo nie zakładała, iż taneczny partner może zostać jej życiowym partnerem. Z kolei Kucina wyznał, że od początku liczył na to, że właśnie z nią stworzy parę w programie.

Często takie prawdziwe uczucie rodzi się w przyjaźni, a my w sumie zaczęliśmy od tego, że bardzo dobrze się dogadywaliśmy właśnie na tej płaszczyźnie przyjacielskiej. I wydaje mi się, że na tym przede wszystkim zbudowaliśmy taką fajną relację. No i zbudowało się też większe uczucie - powiedziała Natalia "Natsu" Karczmarczyk w "Halo, tu Polsat".

Zakochani podkreślają, że nie ukrywali swojego uczucia przed uczestnikami programu. Celowo nie afiszowali się jednak z relacją publicznie, bo chcieli, by widzowie oceniali ich wyłącznie za taniec, a nie przez pryzmat romansu. Dopiero po tym, jak odpadli z show, uznali, że nadszedł odpowiedni moment, by powiedzieć o wszystkim fanom.

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Przyłapani przez paparazzich

Kucina i Natsu tworzą zgrany duet nie tylko przed kamerami. Jakiś czas temu zostali przyłapani przez paparazzich podczas zwyczajnego, codziennego spaceru z psiakiem (Natsu czarnego czworonoga ma od ponad roku). Ubrani w niewyszukane stroje, z puchatym pudlem na smyczy wyglądali niczym... stare dobre małżeństwo. Prawda, że urocza z nich para?

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