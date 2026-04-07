Wszystko jasne! Natsu i Kucina potwierdzają związek całuśnymi zdjęciami. Miłość kwitnie po "Tańcu z Gwiazdami"

Od samego początku udziału w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina przyciągali uwagę nie tylko swoimi występami tanecznymi, ale również wyraźną chemią, która iskrzyła między nimi na parkiecie i poza nim. Widzowie z zapartym tchem śledzili ich wspólne treningi, wywiady i kulisy programu, doszukując się w nich oznak rodzącego się uczucia. Spekulacje na temat ich romansu nasilały się z tygodnia na tydzień, a fani aktywnie komentowali każdą wspólną publikację w mediach społecznościowych. Para jednak długo utrzymywała dystans, nie potwierdzając ani nie zaprzeczając krążącym plotkom. Teraz wszystko stało się już oficjalne.

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina potwierdzają związek. Internauci mieli rację

7 kwietnia spekulacje "detektywów z TikToka" zmaterializowały się jako fakt. Influencerka Natalia "Natsu" Karczmarczyk i tancerz Wojciech Kucina stworzyli parę nie tylko na telewizyjnym parkiecie, ale również w życiu osobistym. Od plotek aż huczało w sieci, chociażby przez wspólnie spędzoną przez duet Wielkanoc. Para najwyraźniej nie mogła wytrzymać dalej życia w tajemnicy i po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami" postanowiła wyjawić prawdę o swojej relacji.

"ale jaja co? N ma chłopaka" - czytamy w ich wspólnym poście.

Sypią się gratulacje

Po zamieszczonymi zdjęciami i filmikami nie wybrali wielu ciepłych słów w kierunku nowej pary, która zrodziła się za sprawą popularnego programu tanecznego. Natsu i Wojtkowi gratuluje nawet sama produkcja polsatowskiego hitu.

"Szczęścia na życiowym parkiecie gołąbeczki!" - napisał w komentarzach oficjalny profil programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Kilka słów od siebie dorzucili też Monika Kociołek, Michał Piróg, Albert Kosiński, Mateusz Pawłowski czy też dwoje ostatnich zwycięzców show - Maria Jeleniewska i Mikołaj "Bagi" Bagiński. Przyłączamy się do gratulacji i życzeń szczęścia! Myślicie, że to dobrze dobrana para?

