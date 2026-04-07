Wszystko jasne! Natsu i Kucina potwierdzają związek całuśnymi zdjęciami. Miłość kwitnie po "Tańcu z Gwiazdami"

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-04-07 22:55

Od kilku tygodni w sieci krążyły plotki, że jedną z par uczestniczących w obecnej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" łączy coś znacznie większego niż koleżeństwo. Ostatnio Natalia Natsu Karczmarczyk i Wojciech Kucina odpadli z walki o Kryształową Kulę, a tuż po Wielkanocy - postanowili uciąć spekulacje i potwierdzić związek!

Natsu i Wojciech Kucina
Natsu i Wojciech Kucina pojechali na Mazury Natsu w Tańcu z Gwiazdami Natsu, Wojciech Kucina Wojciech Kucina
Galeria zdjęć 32

Od samego początku udziału w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina przyciągali uwagę nie tylko swoimi występami tanecznymi, ale również wyraźną chemią, która iskrzyła między nimi na parkiecie i poza nim. Widzowie z zapartym tchem śledzili ich wspólne treningi, wywiady i kulisy programu, doszukując się w nich oznak rodzącego się uczucia. Spekulacje na temat ich romansu nasilały się z tygodnia na tydzień, a fani aktywnie komentowali każdą wspólną publikację w mediach społecznościowych. Para jednak długo utrzymywała dystans, nie potwierdzając ani nie zaprzeczając krążącym plotkom. Teraz wszystko stało się już oficjalne.

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina potwierdzają związek. Internauci mieli rację

7 kwietnia spekulacje "detektywów z TikToka" zmaterializowały się jako fakt. Influencerka Natalia "Natsu" Karczmarczyk i tancerz Wojciech Kucina stworzyli parę nie tylko na telewizyjnym parkiecie, ale również w życiu osobistym. Od plotek aż huczało w sieci, chociażby przez wspólnie spędzoną przez duet Wielkanoc. Para najwyraźniej nie mogła wytrzymać dalej życia w tajemnicy i po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami" postanowiła wyjawić prawdę o swojej relacji.

"ale jaja co? N ma chłopaka" - czytamy w ich wspólnym poście.

Natsu i Wojciech Kucina
Galeria zdjęć 32

Sypią się gratulacje

Po zamieszczonymi zdjęciami i filmikami nie wybrali wielu ciepłych słów w kierunku nowej pary, która zrodziła się za sprawą popularnego programu tanecznego. Natsu i Wojtkowi gratuluje nawet sama produkcja polsatowskiego hitu.

"Szczęścia na życiowym parkiecie gołąbeczki!" - napisał w komentarzach oficjalny profil programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Kilka słów od siebie dorzucili też Monika Kociołek, Michał Piróg, Albert Kosiński, Mateusz Pawłowski czy też dwoje ostatnich zwycięzców show - Maria Jeleniewska i Mikołaj "Bagi" Bagiński. Przyłączamy się do gratulacji i życzeń szczęścia! Myślicie, że to dobrze dobrana para?

Sonda
Lubisz Natsu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NATSU
Wojciech Kucina
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI