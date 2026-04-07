Jeremi Sikorski zaręczył się w święta. Jego wybranką jest finalistka znanego programu

Jeremi Sikorski dał się poznać publiczności nie tylko w roli wokalisty, ale również niezwykle utalentowanego kompozytora i twórcy tekstów. Artysta ten ma na swoim koncie współpracę z całą plejadą gwiazd rodzimej sceny muzycznej. Ostatnie miesiące przyniosły mu ogromny sukces za sprawą hitu zatytułowanego „Wracam”. Warto dodać, że muzyk próbował swoich sił w krajowych eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, jednak konkurs zakończył się dla niego ósmym miejscem. Zajmujący się branżą muzyczną od najmłodszych lat wokalista musi teraz przygotować się do ogromnych zmian w życiu prywatnym i planowania ceremonii ślubnej.

Jeremi Sikorski oświadczył się w górach. Ada Posiadała pokazała pierścionek

Szczęśliwa nowina ujrzała światło dzienne dokładnie w Poniedziałek Wielkanocny. To właśnie wtedy wokalista oraz jego ukochana udostępnili w internecie serię pamiątkowych ujęć. Przyszła panna młoda dumnie prezentuje na nich zaręczynowy pierścionek. Niezwykle nastrojowe fotografie wykonane podczas górskiej wycieczki zostały uzupełnione wymownymi symbolami białego serduszka oraz pierścionka. Całość dopełniał romantyczny utwór „Marry you” z repertuaru Bruno Marsa. Pod instagramowym postem błyskawicznie zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Znanym zakochanym serdeczne gratulacje przekazali między innymi Sylwia Przybysz, Tribbs, Motyl oraz Mateusz Maga.

Kim jest Ada Posiadała? Narzeczona piosenkarza wystąpiła w "Top Model"

Zakochani zazwyczaj starają się trzymać swoje życie prywatne z dala od błysku fleszy. Mimo to kilka razy uświetnili swoją obecnością wydarzenia branżowe i chętnie pozowali zgromadzonym tam fotoreporterom. Wybranka muzyka czuje się przed obiektywem doskonale, ponieważ na co dzień zajmuje się profesjonalnym modelingiem. Ada Posiadała zdobyła popularność dzięki udziałowi w trzynastej odsłonie programu „Top Model”, gdzie udało jej się dotrzeć aż do samego finału. Przeglądając jej media społecznościowe, można natrafić na fotografie w zachwycających kreacjach, a uwagę zwracają nawet wspólne zdjęcia z amerykańską gwiazdą Kendall Jenner. Wśród publikacji nie brakuje również romantycznych ujęć z obecnym narzeczonym. Historia ich miłości owiana jest sporą tajemnicą, jednak wiadomo na pewno, że nie jest to relacja o wieloletnim stażu. Jeszcze w 2024 roku modelka spotykała się bowiem z Grzegorzem Gastmanem, który także brał udział w popularnym telewizyjnym formacie dla modelek i modeli.

