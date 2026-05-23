"Żona dla Polaka" na drugim krańcu świata?! Wiemy, gdzie trafi nowy sezon programu

Kamil Polewski
2026-05-23 20:27

"Żona dla Polaka" wyrusza na podbój Antypodów! Po dwóch udanych sezonach, które połączyły serca Polaków w Ameryce Północnej, popularny program typu reality show Telewizji Polskiej przenosi się do całkiem nowego kraju. Produkcja już teraz poszukuje zainteresowani singli i singielek! Czy prowadzącym dalej będzie Kacper Kuszewski?

Po sukcesach poprzednich edycji, które skupiały się na Polakach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przyszedł czas na kolejny, znacznie bardziej odległy kierunek. Ruszyły przygotowania do trzeciego sezonu programu "Żona dla Polaka"Wiemy, czego możemy się spodziewać.

"Żona dla Polaka" - trzeci sezon już wkrótce. Będzie całkiem nowy kraj!

Wybór Australii jako miejsca realizacji trzeciej serii "Żony dla Polaka" to z pewnością intrygująca decyzja, która otwiera nowe możliwości dla potencjalnych uczestników. Zielony Kontynent, mimo ogromnej odległości od Polski, jest domem dla znaczącej polskiej diaspory, która od lat utrzymuje silne więzi z ojczyzną. Informacja o zmianie USA i Kanady na Australię pojawiła się po raz pierwszy na polonijnych grupach w mediach społecznościowych. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, produkcja już poszukuje uczestników, a emisja planowana jest na zimę. Nagrania odbędą się prawdopodobnie w Melbourne lub Sydney.

"Po sukcesie dwóch poprzednich sezonów w Chicago i Toronto ruszamy z kolejną odsłoną programu. Tym razem kierunek Australia! Szukamy singli i singielek (25–60 lat) polskiego pochodzenia mieszkających w Australii, którzy marzą, by poznać swoją drugą połówkę z Polski" - możemy dowiedzieć się z wpisu na jednej z facebookowych grup.

Kacper Kuszewski dalej w programie

Program, który zyskał uznanie za swoją autentyczność i emocjonalne historie, ponownie poprowadzi lubiany przez publiczność aktor Kacper Kuszewski. Jego doświadczenie w prowadzeniu poprzednich edycji, w których z empatią i profesjonalizmem towarzyszył uczestnikom w ich poszukiwaniach miłości, z pewnością przyczyni się do sukcesu również tej australijskiej odsłony. Na oficjalne szczegóły jeszcze musimy poczekać.

