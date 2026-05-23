Agnieszka Chylińska kończy 50 lat. W Sopocie wielka niespodzianka dla jubilatki! Polsat przygotował coś wyjątkowego

Kamil Polewski
2026-05-23 16:23

Agnieszka Chylińska kończy właśnie 50 lat. Dziś wieczorem Polsat zaprasza na wyjątkową podróż w czasie, celebrując święto ikony polskiej sceny muzycznej, która od ponad trzech dekad zachwyca Polaków nie tylko swoim talentem, ale również wyjątkową osobowością. Transmisja "Urodziny Agnieszki Chylińskiej" tuż przed drugim dniem Polsat Hit Festiwal!

Agnieszka Chylińska to postać, która odcisnęła niezatarte piętno na polskiej scenie muzycznej. Jej kariera rozpoczęła się w latach 90. z zespołem O.N.A., gdzie jako młoda wokalistka o potężnym głosie i bezkompromisowym wizerunku zrewolucjonizowała postrzeganie rockowej muzyki w Polsce. Jej unikalny styl, pełen buntu i autentyczności, szybko zjednał jej rzesze fanów. 50-letnia piosenkarka słynie też ze szczerości, jurorowania w "Mam Talent!" oraz licznych zmian wizerunku.

Telewizja Polsat przygotowała dla swoich widzów niezwykłą niespodziankę, by uczcić okrągłe, 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej. 23 maja o godzinie 19:35 stacja zaprezentuje specjalny minikoncert. To wydarzenie, choć retransmitowane, ma wyjątkowy charakter, ponieważ pozwala fanom na nowo przeżyć emocje związane z występem jednej z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistek. Oryginalne nagranie pochodzi z 2019 roku, kiedy to podczas Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie artystka świętowała swoje 43. urodziny.

Dzisiejsza retransmisja koncertu "Urodziny Agnieszki Chylińskiej" to wyjątkowa okazja, by ponownie usłyszeć największe przeboje cenionej artystki - "Znalazłam", "Królową łez", "Kiedy powiem sobie dość" czy "Nie mogę Cię zapomnieć".

Polsat Hit Festiwal 2026 - kiedy?

Polsat Hit Festiwal 2026 rozpoczął się 22 maja koncertem "Radiowy Hit Roku", podczas którego usłyszeliśmy nie tylko przeboje minionych miesięcy, ale również chociażby premierowe wykonanie na żywo piosenki Justyny Steczkowskiej i Skolima. Nie zabrakło też jubileuszy: 15-lecia zespołu Enej oraz 50-lecia współpracy znanych z Kombii muzyków, Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Odbył się też wyjątkowy koncert ku pamięci zmarłego pięć lat temu Krzysztofa Krawczyka, gdzie widzów zachwyciła m.in. Edyta Górniak. Co przed nami?

  • W sobotę 23 maja zobaczymy dwa nostalgiczne koncerty - "Gdzie się podziały tamte prywatki" i "Zostawili nam piosenki".
  • Z kolei w niedzielę 24 maja na scenie Opery Leśnej w Sopocie zagoszczą największe grupy kabaretowe w Polsce. "Sopocki Hit Kabaretowy. Tu i teraz" z pewnością rozbawi do łez!
  • Transmisje na antenie Polsatu ruszają o 19:55.

