Agnieszka Chylińska kończy 50 lat. W Sopocie wielka niespodzianka dla jubilatki! Polsat przygotował coś wyjątkowego

Agnieszka Chylińska to postać, która odcisnęła niezatarte piętno na polskiej scenie muzycznej. Jej kariera rozpoczęła się w latach 90. z zespołem O.N.A., gdzie jako młoda wokalistka o potężnym głosie i bezkompromisowym wizerunku zrewolucjonizowała postrzeganie rockowej muzyki w Polsce. Jej unikalny styl, pełen buntu i autentyczności, szybko zjednał jej rzesze fanów. 50-letnia piosenkarka słynie też ze szczerości, jurorowania w "Mam Talent!" oraz licznych zmian wizerunku.

Agnieszka Chylińska kończy 50 lat. Urodziny artystki dziś w Polsacie

Telewizja Polsat przygotowała dla swoich widzów niezwykłą niespodziankę, by uczcić okrągłe, 50. urodziny Agnieszki Chylińskiej. 23 maja o godzinie 19:35 stacja zaprezentuje specjalny minikoncert. To wydarzenie, choć retransmitowane, ma wyjątkowy charakter, ponieważ pozwala fanom na nowo przeżyć emocje związane z występem jednej z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistek. Oryginalne nagranie pochodzi z 2019 roku, kiedy to podczas Polsat SuperHit Festiwalu w Sopocie artystka świętowała swoje 43. urodziny.

Dzisiejsza retransmisja koncertu "Urodziny Agnieszki Chylińskiej" to wyjątkowa okazja, by ponownie usłyszeć największe przeboje cenionej artystki - "Znalazłam", "Królową łez", "Kiedy powiem sobie dość" czy "Nie mogę Cię zapomnieć".

Polsat Hit Festiwal 2026 - kiedy?

Polsat Hit Festiwal 2026 rozpoczął się 22 maja koncertem "Radiowy Hit Roku", podczas którego usłyszeliśmy nie tylko przeboje minionych miesięcy, ale również chociażby premierowe wykonanie na żywo piosenki Justyny Steczkowskiej i Skolima. Nie zabrakło też jubileuszy: 15-lecia zespołu Enej oraz 50-lecia współpracy znanych z Kombii muzyków, Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Odbył się też wyjątkowy koncert ku pamięci zmarłego pięć lat temu Krzysztofa Krawczyka, gdzie widzów zachwyciła m.in. Edyta Górniak. Co przed nami?

W sobotę 23 maja zobaczymy dwa nostalgiczne koncerty - "Gdzie się podziały tamte prywatki" i "Zostawili nam piosenki".

Z kolei w niedzielę 24 maja na scenie Opery Leśnej w Sopocie zagoszczą największe grupy kabaretowe w Polsce. "Sopocki Hit Kabaretowy. Tu i teraz" z pewnością rozbawi do łez!

Transmisje na antenie Polsatu ruszają o 19:55.

