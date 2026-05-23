Tragiczny finał poszukiwań 45-letniego aktora. Policja prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa

Tragiczny finał poszukiwań Stewa McLeana. 45-letni aktor nie żyje

W połowie maja kanadyjska policja rozpoczęła poszukiwania 45-letniego Stewarta McLeana. Aktor znany m.in. z seriali "Virgin River", "Arrow" czy "Happy Face" ostatni raz widziany był w swoim domu 15 maja w Lions Bay, w Kolumbii Brytyjskiej. Trzy dni później rozpoczęto oficjalne poszukiwania. Komisariat Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej w Squamish prosił o pomoc w odnalezieniu mężczyzny.

Policja prowadziła poszukiwania w okolicach Lions Bay. W miniony piątek odnaleziono szczątki mężczyzny. Lokalne służby potwierdziły, że jest to ciało zaginionego Stewarta McLeana. Wiadomo już, że śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych.

Śmierć Stewarta McLeana. Policja prowadzi śledztwo ws. zabójstwa

Po odnalezieniu ciała dochodzenie przejęła Kanadyjska Zintegrowana Grupa ds. Dochodzeń w Sprawie Zabójstw (IHIT), która potwierdziła, że doszło do zabójstwa. Obecnie zbierane są dowody.

W miarę postępów śledztwa śledczy z wydziału zabójstw zajmują się gromadzeniem i analizowaniem dowodów, przeglądaniem nagrań z kamer monitoringu oraz przeprowadzaniem przesłuchań, aby odtworzyć przebieg wydarzeń z życia pana McLeana przed 15 maja 2026 roku. [...] Sprawdzamy wszystkie dostępne tropy, starając się znaleźć odpowiedzi dla rodziny, przyjaciół i bliskich pana McLeana – powiedziała w oświadczeniu prasowym kapral Esther Tupper z IHIT.

Na razie nie podano, co dokładnie było przyczyną śmierci aktora ani czy ktoś jest w tej sprawie podejrzany. Śmierć Stewarta McLeana wstrząsnęła branżą filmową. W mediach społecznościowych pożegnała go przedstawicielka agencji Lucas Talent, która reprezentowała go od wielu lat.

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego ukochanego klienta, Stewa McLeana. Zawsze współpraca z nim była ogromną przyjemnością - był oddany, profesjonalny, pełen zapału i nieustannie rozśmieszał wszystkich wokół! [...] Wielu reżyserów castingu przesłało kondolencje rodzinie Stewa oraz naszej agencji, a każda wiadomość brzmi podobnie: co za wspaniały człowiek, jak bardzo wszystkim będzie go brakować - przekazano w oświadczeniu.

